Маск заявил о планах изменить логотип Twitter
Владелец Twitter Илон Маск объявил, что собирается убрать с логотипа компании ее символ – изображение птицы. Об этом бизнесмен объявил в своем аккаунте в соцсети.
«Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно – со всеми птичками», – написал он.
В качестве варианта нового логотипа Маск рассматривает символ X. Он заявил, что если сегодня появится “достаточно хороший логотип X”, то уже завтра его запустят “во всем мире”.
Американский миллиардер Илон Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября 2022 г. Соцсеть обошлась ему в $44 млрд. В ноябре прошлого года платформа запустила подписку Twitter Blue за $7,99 в месяц, которая предоставляет синюю галочку около имени аккаунта и возможность редактировать твиты. Помимо этого пользователи видят вдвое меньше рекламы, могут использовать жирный шрифт и курсив, а также загружать более длинные видеоролики - до двух часов. В апреле Twitter запустил монетизацию контента для пользователей платформы.