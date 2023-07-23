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Маск заявил о планах изменить логотип Twitter

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Владелец Twitter Илон Маск объявил, что собирается убрать с логотипа компании ее символ – изображение птицы. Об этом бизнесмен объявил в своем аккаунте в соцсети.

«Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно – со всеми птичками», – написал он.

В качестве варианта нового логотипа Маск рассматривает символ X. Он заявил, что если сегодня появится “достаточно хороший логотип X”, то уже завтра его запустят “во всем мире”. 

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Американский миллиардер Илон Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября 2022 г. Соцсеть обошлась ему в $44 млрд. В ноябре прошлого года платформа запустила подписку Twitter Blue за $7,99 в месяц, которая предоставляет синюю галочку около имени аккаунта и возможность редактировать твиты. Помимо этого пользователи видят вдвое меньше рекламы, могут использовать жирный шрифт и курсив, а также загружать более длинные видеоролики - до двух часов. В апреле Twitter запустил монетизацию контента для пользователей платформы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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