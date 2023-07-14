Twitter поделится прибылью от рекламы с популярными авторами контента
Создатели контента с большой аудиторией в Twitter получат право на получение части доходов от рекламы, полученных соцсетью, говорится в сообщении компании.
«Это часть наших усилий, направленных на то, чтобы помочь людям зарабатывать на жизнь непосредственно в Twitter», – заявили в соцсети.
Такая опция будет доступна пользователям, оформившим подписку Twitter Blue, чьи посты на площадке набирают в совокупности не менее 5 млн просмотров на протяжении трех месяцев подряд. Им также понадобится аккаунт в платежной системе Stripe. Первоначально авторы контента смогут получить процент (Twitter не уточняет, какой именно) дохода от рекламы, показываемой в ответах на твиты.
Американский миллиардер Илон Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября 2022 г. Соцсеть обошлась ему в $44 млрд. В ноябре прошлого года платформа запустила подписку Twitter Blue за $7,99 в месяц, которая предоставляет синюю галочку около имени аккаунта и возможность редактировать твиты. Помимо этого, пользователи видят вдвое меньше рекламы, могут использовать жирный шрифт и курсив, а также загружать более длинные видеоролики до двух часов.
В апреле Twitter запустил монетизацию контента для пользователей платформы. При этом Маск тогда заверил, что в течение следующих 12 месяцев компания не будет зарабатывать на этой функции. Авторы получат все деньги, уплаченные подписчиками, за исключением комиссии, которую берут магазины приложений App Store и Google Play (речь идет о 30%), и комиссии платежных систем.
Ранее в этом месяце корпорация Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) запустила сервис обмена текстовыми сообщениями Threads. После запуска проекта юристы Twitter обвинили компанию в «систематическом, умышленном и незаконном присвоении коммерческих секретов Twitter». Отметку в 100 млн пользователей (в сервис можно войти через аккаунт в Instagram) Threads преодолел всего за пять дней, став в результате самым быстрорастущим приложением в истории рынка.