Газета
Медиа

Twitter поделится прибылью от рекламы с популярными авторами контента

Ведомости

Создатели контента с большой аудиторией в Twitter получат право на получение части доходов от рекламы, полученных соцсетью, говорится в сообщении компании.

«Это часть наших усилий, направленных на то, чтобы помочь людям зарабатывать на жизнь непосредственно в Twitter», – заявили в соцсети.

Такая опция будет доступна пользователям, оформившим подписку Twitter Blue, чьи посты на площадке набирают в совокупности не менее 5 млн просмотров на протяжении трех месяцев подряд. Им также понадобится аккаунт в платежной системе Stripe. Первоначально авторы контента смогут получить процент (Twitter не уточняет, какой именно) дохода от рекламы, показываемой в ответах на твиты.

Ранее по теме: Аудитория Threads превысила 100 млн пользователей за пять дней

Американский миллиардер Илон Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября 2022 г. Соцсеть обошлась ему в $44 млрд. В ноябре прошлого года платформа запустила подписку Twitter Blue за $7,99 в месяц, которая предоставляет синюю галочку около имени аккаунта и возможность редактировать твиты. Помимо этого, пользователи видят вдвое меньше рекламы, могут использовать жирный шрифт и курсив, а также загружать более длинные видеоролики до двух часов.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

В апреле Twitter запустил монетизацию контента для пользователей платформы. При этом Маск тогда заверил, что в течение следующих 12 месяцев компания не будет зарабатывать на этой функции. Авторы получат все деньги, уплаченные подписчиками, за исключением комиссии, которую берут магазины приложений App Store и Google Play (речь идет о 30%), и комиссии платежных систем.

Ранее в этом месяце корпорация Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) запустила сервис обмена текстовыми сообщениями Threads. После запуска проекта юристы Twitter обвинили компанию в «систематическом, умышленном и незаконном присвоении коммерческих секретов Twitter». Отметку в 100 млн пользователей (в сервис можно войти через аккаунт в Instagram) Threads преодолел всего за пять дней, став в результате самым быстрорастущим приложением в истории рынка. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных