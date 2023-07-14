Twitter поделится прибылью от рекламы с популярными авторами контента

Американский миллиардер Илон Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября 2022 г. Соцсеть обошлась ему в $44 млрд. В ноябре прошлого года платформа запустила подписку Twitter Blue за $7,99 в месяц, которая предоставляет синюю галочку около имени аккаунта и возможность редактировать твиты. Помимо этого, пользователи видят вдвое меньше рекламы, могут использовать жирный шрифт и курсив, а также загружать более длинные видеоролики до двух часов.