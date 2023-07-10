Газета
Медиа

Аудитория Threads превысила 100 млн пользователей за пять дней

Ведомости

Уже более 100 млн человек зарегистрировались в новом приложении корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Threads, сообщил ее глава Марк Цукерберг.

«Это в основном органический спрос, мы еще даже не запустили множество рекламных акций», – написал он в Threads.

Как отмечает Reuters со ссылкой на аналитиков UBS, Threads таким образом стало самым быстрорастущим приложением в истории рынка. Зимой такой статус приобрела нейросеть ChatGPT, но ей на достижение такого результата потребовалось два месяца.  В июле 2022 г. у Twitter было 240 млн монетизируемых ежедневных активных пользователей, но с тех пор их число несколько снизилось. Веб-трафик Twitter в первые дни после запуска Threads снизился на 11% в годовом выражении, в июне снижение составило лишь 4%, отмечает агентство.

Ранее по теме: Зампред комитета Госдумы по информполитике рассказал о судьбе Threads в России

Сервис Threads Meta запустила в ночь на 6 июля. Войти в соцсеть можно через аккаунт в Instagram. Сервис предназначен для обмена текстовыми сообщениями и внешне очень похож на Twitter Илона Маска. После запуска проекта юрист Twitter Алекс Спиро отправил письмо Цукербергу с обвинением компании в «систематическом, умышленном и незаконном присвоении коммерческих секретов Twitter и другой интеллектуальной собственности». 

В Meta эти обвинения назвали беспочвенными, уточнив, что в команде разработчиков Threads нет бывших сотрудников соцсети Маска. Сам Маск прокомментировал новости о запуске Threads фразой «конкуренция – это хорошо, мошенничество – нет».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных