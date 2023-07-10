Аудитория Threads превысила 100 млн пользователей за пять дней

Как отмечает Reuters со ссылкой на аналитиков UBS, Threads таким образом стало самым быстрорастущим приложением в истории рынка. Зимой такой статус приобрела нейросеть ChatGPT, но ей на достижение такого результата потребовалось два месяца. В июле 2022 г. у Twitter было 240 млн монетизируемых ежедневных активных пользователей, но с тех пор их число несколько снизилось. Веб-трафик Twitter в первые дни после запуска Threads снизился на 11% в годовом выражении, в июне снижение составило лишь 4%, отмечает агентство.