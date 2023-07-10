Аудитория Threads превысила 100 млн пользователей за пять дней
Уже более 100 млн человек зарегистрировались в новом приложении корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Threads, сообщил ее глава Марк Цукерберг.
«Это в основном органический спрос, мы еще даже не запустили множество рекламных акций», – написал он в Threads.
Как отмечает Reuters со ссылкой на аналитиков UBS, Threads таким образом стало самым быстрорастущим приложением в истории рынка. Зимой такой статус приобрела нейросеть ChatGPT, но ей на достижение такого результата потребовалось два месяца. В июле 2022 г. у Twitter было 240 млн монетизируемых ежедневных активных пользователей, но с тех пор их число несколько снизилось. Веб-трафик Twitter в первые дни после запуска Threads снизился на 11% в годовом выражении, в июне снижение составило лишь 4%, отмечает агентство.
Сервис Threads Meta запустила в ночь на 6 июля. Войти в соцсеть можно через аккаунт в Instagram. Сервис предназначен для обмена текстовыми сообщениями и внешне очень похож на Twitter Илона Маска. После запуска проекта юрист Twitter Алекс Спиро отправил письмо Цукербергу с обвинением компании в «систематическом, умышленном и незаконном присвоении коммерческих секретов Twitter и другой интеллектуальной собственности».
В Meta эти обвинения назвали беспочвенными, уточнив, что в команде разработчиков Threads нет бывших сотрудников соцсети Маска. Сам Маск прокомментировал новости о запуске Threads фразой «конкуренция – это хорошо, мошенничество – нет».