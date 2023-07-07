Зампред комитета Госдумы по информполитике рассказал о судьбе Threads в России

Сервис Threads Meta запустила в ночь на 6 июля. Войти в соцсеть можно через аккаунт в Instagram. Из описания Threads следует, что сервис предназначен для обмена текстовыми сообщениями. Внешне сервис похож на Twitter Илона Маска. По словам генерального директора Meta Марка Цукерберга, менее чем за сутки приложение уже загрузили более 30 млн раз.