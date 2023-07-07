Зампред комитета Госдумы по информполитике рассказал о судьбе Threads в России
Новое приложение корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Threads на территории России де-факто подвергается технической блокировке. Об этом заявил заместитель председателя комитета по информполитике Госдумы Антон Горелкин.
Горелкин уточнил, что Threads серьезно интегрирован с Instagram, который принадлежит Meta и заблокирован на территории России, и имеет с этой соцсетью общую базу пользователей и серверную инфраструктуру.
«Поэтому уже сейчас без помощи VPN российским пользователям на этот сервис зайти нельзя. То есть техническая блокировка этого сервиса де-факто происходит», – считает Горелкин (цитата по ТАСС). По мнению депутата, новое приложение может превратиться «еще в одно оружие информационной войны» уже совсем скоро.
На данный момент приложение скачивается из App Store без VPN. После чего предлагается войти в приложение через Instagram – на этом этапе войти в Threads без VPN не удается, убедился корреспондент «Ведомостей».
Ранее в Роскомнадзоре ТАСС заявили, что приложение Threads может работать в России при соблюдении российских законов. В ведомстве добавили, что интернет-площадки, которые посещают пользователи из России, должны оперативно удалять «социально опасный контент и противодействовать распространению деструктивных материалов».
Сервис Threads Meta запустила в ночь на 6 июля. Войти в соцсеть можно через аккаунт в Instagram. Из описания Threads следует, что сервис предназначен для обмена текстовыми сообщениями. Внешне сервис похож на Twitter Илона Маска. По словам генерального директора Meta Марка Цукерберга, менее чем за сутки приложение уже загрузили более 30 млн раз.
Накануне стало известно, что после запуска юрист Twitter Алекс Спиро отправил письмо Цукербергу с обвинением компании в «систематическом, умышленном и незаконном присвоении коммерческих секретов Twitter и другой интеллектуальной собственности». В Meta эти обвинения назвали беспочвенными, уточнив, что в команде разработчиков Threads нет бывших сотрудников соцсети Маска. Сам Маск прокомментировал новости о запуске Threads фразой «конкуренция – это хорошо, мошенничество – нет».