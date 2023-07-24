Twitter сменил логотип на букву X
Логотип американской соцсети Twitter сменился с синей птицы на белую букву X, следует из главной страницы платформы.
Ранее владелец соцсети Илон Маск сообщил, что домен Twitter сменился на x.com. Также он отмечал, что логотип X появится «позже сегодня».
23 июля Маск объявил, что собирается убрать с логотипа компании ее символ – изображение птицы. Тогда же он сообщил, что в качестве варианта нового логотипа Маск рассматривает символ X. Он заявил, что если сегодня появится «достаточно хороший логотип X», то уже завтра его запустят «во всем мире».
Маск приобрел Twitter в конце октября 2022 г. за $44 млрд. Он распустил совет директоров, возглавил компанию и начал менять соцсеть. В частности, бизнесмен выступил за амнистию заблокированных аккаунтов, а также ввел платную подписку Twitter Blue за $7,99 в месяц, которая предоставляет синюю галочку около имени аккаунта, возможность редактировать твиты и др.