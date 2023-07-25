Маск рассказал о переименовании «твитов» в «иксы» после ребрендинга
Посты в Twitter после ребрендинга социальной сети будут называться не «твитами», а «иксами». Об этом сообщил владелец компании Илон Маск.
«Иксы [X's]», – ответил он на вопрос о том, как будут называться твиты после переименования социальной сети (цит. по ТАСС).
По словам Маска, приложение под новым названием получит дополнительные функции, в том числе по управлению финансами. Прежнее название уже не отражало бы суть приложения, оно имело смысл, когда в Twitter можно было обмениваться короткими сообщениями, ограниченными 140 символами. Сейчас же в социальную сеть можно загружать что угодно, в том числе многочасовые видео, напомнил Маск.
24 июля логотип соцсети сменился с синей птички на белую букву X. Маск опубликовал фото штаб-квартиры компании, на которую был спроецирован новый логотип. Также Маск сообщил, что домен Twitter сменился на x.com.