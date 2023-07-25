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Маск рассказал о переименовании «твитов» в «иксы» после ребрендинга

Ведомости

Посты в Twitter после ребрендинга социальной сети будут называться не «твитами», а «иксами». Об этом сообщил владелец компании Илон Маск.

«Иксы [X's]», – ответил он на вопрос о том, как будут называться твиты после переименования социальной сети (цит. по ТАСС).

По словам Маска, приложение под новым названием получит дополнительные функции, в том числе по управлению финансами. Прежнее название уже не отражало бы суть приложения, оно имело смысл, когда в Twitter можно было обмениваться короткими сообщениями, ограниченными 140 символами. Сейчас же в социальную сеть можно загружать что угодно, в том числе многочасовые видео, напомнил Маск.

24 июля логотип соцсети сменился с синей птички на белую букву X. Маск опубликовал фото штаб-квартиры компании, на которую был спроецирован новый логотип. Также Маск сообщил, что домен Twitter сменился на x.com.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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