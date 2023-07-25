Маск рассказал о переименовании «твитов» в «иксы» после ребрендинга

По словам Маска, приложение под новым названием получит дополнительные функции, в том числе по управлению финансами. Прежнее название уже не отражало бы суть приложения, оно имело смысл, когда в Twitter можно было обмениваться короткими сообщениями, ограниченными 140 символами. Сейчас же в социальную сеть можно загружать что угодно, в том числе многочасовые видео, напомнил Маск.