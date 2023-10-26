В Минцифры сообщили о разработке «супер-антивируса»
Национальный технологический центр цифровой криптографии ведет разработку супер-антивирусной программы «Мультисканер», являющейся аналогом бесплатного сервиса VirusTotal, анализирующего файлы и ссылки на предмет вредоносных программ. Об этом сообщил замглавы Минцифры Александр Шойтов.
«Из перспективных систем, которые разрабатываются Национальным технологическим центром цифровой криптографии, – так называемая система "Мультисканер", аналог в перспективе американской системы VirusTotal, – это такой супер-антивирус», – приводит его слова ТАСС.
Под эту технологию сейчас разрабатывается необходимая инфраструктура. Чиновник также добавил, что в 2024 г. в полном объеме заработает система по блокировке звонков с подменных номеров «Антифрод».
Система «Антифрод» была запущена в декабре 2022 г. Она блокирует мошеннические звонки с подменных номеров. Как уточняла в июне 2023 г. пресс-служба Роскомнадзора, за время своей работы она предотвратила 263,3 млн мошеннических звонков с подменных номеров. В мае количество таких звонков снизилось на 18% по сравнению с апрелем и составило 58 млн.