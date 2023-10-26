В Минцифры сообщили о разработке «супер-антивируса»

Система «Антифрод» была запущена в декабре 2022 г. Она блокирует мошеннические звонки с подменных номеров. Как уточняла в июне 2023 г. пресс-служба Роскомнадзора, за время своей работы она предотвратила 263,3 млн мошеннических звонков с подменных номеров. В мае количество таких звонков снизилось на 18% по сравнению с апрелем и составило 58 млн.