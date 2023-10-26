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В Минцифры сообщили о разработке «супер-антивируса»

Ведомости

Национальный технологический центр цифровой криптографии ведет разработку супер-антивирусной программы «Мультисканер», являющейся аналогом бесплатного сервиса VirusTotal, анализирующего файлы и ссылки на предмет вредоносных программ. Об этом сообщил замглавы Минцифры Александр Шойтов.

«Из перспективных систем, которые разрабатываются Национальным технологическим центром цифровой криптографии, – так называемая система "Мультисканер", аналог в перспективе американской системы VirusTotal, – это такой супер-антивирус», – приводит его слова ТАСС.

Под эту технологию сейчас разрабатывается необходимая инфраструктура. Чиновник также добавил, что в 2024 г. в полном объеме заработает система по блокировке звонков с подменных номеров «Антифрод».

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Система «Антифрод» была запущена в декабре 2022 г. Она блокирует мошеннические звонки с подменных номеров. Как уточняла в июне 2023 г. пресс-служба Роскомнадзора, за время своей работы она предотвратила 263,3 млн мошеннических звонков с подменных номеров. В мае количество таких звонков снизилось на 18% по сравнению с апрелем и составило 58 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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