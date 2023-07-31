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Роскомнадзор увеличивает мощность системы «Антифрод» вдвое

Серверы «Тринити» и «Аквариус» защитят абонентов от телефонных мошенников
Марина Тюняева (Бочкарёва) Екатерина Кинякина
«Аквариус»

Роскомнадзор наращивает инфраструктуру для борьбы с телефонным мошенничеством «Антифрод». В конце июня подведомственное регулятору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) провело закупку серверов и жестких дисков на общую сумму 43,5 млн руб., указано в закупочной документации, с которой ознакомились «Ведомости».

Основную часть закупки, на которую приходится около 40 млн руб., составляют 14 серверов «Аквариус» T50 D212CF по 2,88 млн руб. за штуку. Помимо этого ГРЧЦ приобрел 40 жестких дисков Toshiba за 1,5 млн руб., 14 лицензий ОС Astra Linux Special Edition за 1,4 млн руб. и кабельные органайзеры на 107 800 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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