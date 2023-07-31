Роскомнадзор увеличивает мощность системы «Антифрод» вдвое

Основную часть закупки, на которую приходится около 40 млн руб., составляют 14 серверов «Аквариус» T50 D212CF по 2,88 млн руб. за штуку. Помимо этого ГРЧЦ приобрел 40 жестких дисков Toshiba за 1,5 млн руб., 14 лицензий ОС Astra Linux Special Edition за 1,4 млн руб. и кабельные органайзеры на 107 800 руб.