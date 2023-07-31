Роскомнадзор увеличивает мощность системы «Антифрод» вдвое

Роскомнадзор увеличивает мощность системы «Антифрод» вдвоеСерверы «Тринити» и «Аквариус» защитят абонентов от телефонных мошенников
Роскомнадзор наращивает инфраструктуру для борьбы с телефонным мошенничеством «Антифрод». В конце июня подведомственное регулятору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) провело закупку серверов и жестких дисков на общую сумму 43,5 млн руб., указано в закупочной документации, с которой ознакомились «Ведомости».
Основную часть закупки, на которую приходится около 40 млн руб., составляют 14 серверов «Аквариус» T50 D212CF по 2,88 млн руб. за штуку. Помимо этого ГРЧЦ приобрел 40 жестких дисков Toshiba за 1,5 млн руб., 14 лицензий ОС Astra Linux Special Edition за 1,4 млн руб. и кабельные органайзеры на 107 800 руб.
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