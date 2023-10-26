Путин: Россия заинтересована в привлечении частных компаний в космической сфере
Россия заинтересована в привлечении частных компаний к совместной работе в космической сфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Самое главное заключается в том, что государство в этом заинтересовано. Заинтересовано в том, чтобы привлекать частные компании к этой важной совместной работе», – сказал президент на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли (цитата по ТАСС).
Путин, отвечая на вопрос представителя космической отрасли, отметил, что разделяет озабоченность проблемой отсутствия механизма финансирования частных космических компаний.
В конце августа президент поручил «Роскосмосу» и «Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов для предельно низких орбит.
26 апреля генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заверил, что Москва не будет самоизолироваться от коллег из азиатских, африканских и европейских стран в сфере космоса. Борисов подчеркивал, что космос должен быть вне политики.