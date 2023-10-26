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Бизнес

Путин: Россия заинтересована в привлечении частных компаний в космической сфере

Ведомости

Россия заинтересована в привлечении частных компаний к совместной работе в космической сфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Самое главное заключается в том, что государство в этом заинтересовано. Заинтересовано в том, чтобы привлекать частные компании к этой важной совместной работе», – сказал президент на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли (цитата по ТАСС).

Путин, отвечая на вопрос представителя космической отрасли, отметил, что разделяет озабоченность проблемой отсутствия механизма финансирования частных космических компаний.

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В конце августа президент поручил «Роскосмосу» и «Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов для предельно низких орбит.

26 апреля генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заверил, что Москва не будет самоизолироваться от коллег из азиатских, африканских и европейских стран в сфере космоса. Борисов подчеркивал, что космос должен быть вне политики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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