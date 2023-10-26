Путин призвал подумать об экспорте космических сервисов в страны ШОС и БРИКС
России стоит подумать об экспорте своих космических сервисов в страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, считает президент России Владимир Путин.
«Считаю важным активнее развивать экспорт наших космических продуктов и услуг. Прошу правительство представить конкретные предложения по организации такой работы», – сказал президент во время совещания по развитию космической отрасли.
Глава государства отметил, что сейчас активнее развиваются рынки Азии, Африки, Латинской Америки, а организации готовы формировать новые сегменты экономики, увеличивать свой технологический потенциал. Россия, по его словам, должна это стремление поддержать.
Путин также предложил расширить доступность ключевых космических сервисов для граждан, бизнеса и органов власти всех уровней. Правительству до 1 июля 2024 г. поручено разработать и утвердить нацпроект по развитию космических технологий и сервисов.
Ранее президент на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли заявил о заинтересованности привлечения частных компаний к совместной работе в космической сфере.
Летом президент поручил «Роскосмосу» и «Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов для предельно низких орбит.