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Путин призвал подумать об экспорте космических сервисов в страны ШОС и БРИКС

Ведомости

России стоит подумать об экспорте своих космических сервисов в страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, считает президент России Владимир Путин.

«Считаю важным активнее развивать экспорт наших космических продуктов и услуг. Прошу правительство представить конкретные предложения по организации такой работы», – сказал президент во время совещания по развитию космической отрасли.

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Глава государства отметил, что сейчас активнее развиваются рынки Азии, Африки, Латинской Америки, а организации готовы формировать новые сегменты экономики, увеличивать свой технологический потенциал. Россия, по его словам, должна это стремление поддержать.

Путин также предложил расширить доступность ключевых космических сервисов для граждан, бизнеса и органов власти всех уровней. Правительству до 1 июля 2024 г. поручено разработать и утвердить нацпроект по развитию космических технологий и сервисов.

Ранее президент на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли заявил о заинтересованности привлечения частных компаний к совместной работе в космической сфере.

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Летом президент поручил «Роскосмосу» и «Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов для предельно низких орбит.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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