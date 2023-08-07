Академия наук Таджикистана планирует заключить соглашение с «Роскосмосом»
Национальная академия наук Таджикистана намерена заключить соглашение о сотрудничестве с российской госкорпорацией «Роскосмос». Об этом сообщил президент академии Фарход Рахими, пишет ТАСС.
«В скором времени мы подпишем соглашение с госкорпорацией "Роскосмос", я надеюсь, что в конце сентября мы подпишем это соглашение», – сказал Рахими. Академия планирует реализовать совместные проекты по изучению космоса, в частности космического мусора, астероидов и комет, которые угрожают Земле.
Глава академии считает, что Таджикистан подходит для исследования космоса. Рахими сравнил работу обсерваторий в Крыму (100-120 ночей) и Санкт-Петербурге (60-70 ночей) с республикой, в которой, по его заявлению, «320 открытых ночей». Он отметил, что академия заключила около 60 соглашений с российскими учеными, которые являются активными.
В начале января «Роскосмос» сообщил о договоренностях с двумя иранскими компаниями – SAHAB и SpaceOmid – в области пусковых услуг. До этого, в декабре 2022 г., глава Космического агентства Ирана Хасан Саларийе заявлял, что Тегеран и Москва подписали меморандум о сотрудничестве в космической сфере.
26 апреля гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что коллеги из азиатских, африканских и даже европейских стран готовы сотрудничать с Россией по космосу. Он отметил, что Москва не будет самоизолироваться по этому вопросу. Борисов подчеркнул, что космос должен быть вне политики.