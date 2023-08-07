Академия наук Таджикистана планирует заключить соглашение с «Роскосмосом»

Глава академии считает, что Таджикистан подходит для исследования космоса. Рахими сравнил работу обсерваторий в Крыму (100-120 ночей) и Санкт-Петербурге (60-70 ночей) с республикой, в которой, по его заявлению, «320 открытых ночей». Он отметил, что академия заключила около 60 соглашений с российскими учеными, которые являются активными.