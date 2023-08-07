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Академия наук Таджикистана планирует заключить соглашение с «Роскосмосом»

Ведомости

Национальная академия наук Таджикистана намерена заключить соглашение о сотрудничестве с российской госкорпорацией «Роскосмос». Об этом сообщил президент академии Фарход Рахими, пишет ТАСС.

«В скором времени мы подпишем соглашение с госкорпорацией "Роскосмос", я надеюсь, что в конце сентября мы подпишем это соглашение», – сказал Рахими. Академия планирует реализовать совместные проекты по изучению космоса, в частности космического мусора, астероидов и комет, которые угрожают Земле.

Глава академии считает, что Таджикистан подходит для исследования космоса. Рахими сравнил работу обсерваторий в Крыму (100-120 ночей) и Санкт-Петербурге (60-70 ночей) с республикой, в которой, по его заявлению, «320 открытых ночей». Он отметил, что академия заключила около 60 соглашений с российскими учеными, которые являются активными.

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В начале января «Роскосмос» сообщил о договоренностях с двумя иранскими компаниями – SAHAB и SpaceOmid – в области пусковых услуг. До этого, в декабре 2022 г., глава Космического агентства Ирана Хасан Саларийе заявлял, что Тегеран и Москва подписали меморандум о сотрудничестве в космической сфере.

26 апреля гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что коллеги из азиатских, африканских и даже европейских стран готовы сотрудничать с Россией по космосу. Он отметил, что Москва не будет самоизолироваться по этому вопросу. Борисов подчеркнул, что космос должен быть вне политики. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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