«Роскосмос» договорился с компаниями Ирана о сотрудничестве в сфере пусковых услуг
«Роскосмос» договорился о сотрудничестве с двумя иранскими компаниями — SAHAB и SpaceOmid — в области пусковых услуг, передает пресс-служба госкорпорации. «Роскосмос» опубликовал заявление, посвященное международному космическому сотрудничеству России в 2022 г.
«В результате организованных при участии "Роскосмоса" и предприятий ракетно-космической промышленности международных мероприятий, конференций и выставок были подписаны меморандумы о сотрудничестве в области пусковых услуг с иранскими компаниями SAHAB и SpaceOmid», — отмечает пресс-служба.
В декабре глава Космического агентства Ирана Хасан Саларийе сообщил, что Тегеран и Москва подписали меморандум о сотрудничестве в космической сфере. Страны договорились развивать сотрудничество в области совместного проектирования и строительства спутников зондирования и телекоммуникаций, а также развития для этого необходимой инфраструктуры и проведения совместных учебных курсов в сфере космоса.
Россия и Иран также подписали соглашение о создании космической системы для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в 2015 г. В августе прошлого года года «Роскосмос» провел успешный запуск иранского спутника ДЗЗ «Хайям».