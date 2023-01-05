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«Роскосмос» договорился с компаниями Ирана о сотрудничестве в сфере пусковых услуг

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«Роскосмос» договорился о сотрудничестве с двумя иранскими компаниями — SAHAB и SpaceOmid — в области пусковых услуг, передает пресс-служба госкорпорации. «Роскосмос» опубликовал заявление, посвященное международному космическому сотрудничеству России в 2022 г.

«В результате организованных при участии "Роскосмоса" и предприятий ракетно-космической промышленности международных мероприятий, конференций и выставок были подписаны меморандумы о сотрудничестве в области пусковых услуг с иранскими компаниями SAHAB и SpaceOmid», — отмечает пресс-служба.

В декабре глава Космического агентства Ирана Хасан Саларийе сообщил, что Тегеран и Москва подписали меморандум о сотрудничестве в космической сфере. Страны договорились развивать сотрудничество в области совместного проектирования и строительства спутников зондирования и телекоммуникаций, а также развития для этого необходимой инфраструктуры и проведения совместных учебных курсов в сфере космоса.

Россия и Иран также подписали соглашение о создании космической системы для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в 2015 г. В августе прошлого года года «Роскосмос» провел успешный запуск иранского спутника ДЗЗ «Хайям».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных