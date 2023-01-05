«Роскосмос» договорился с компаниями Ирана о сотрудничестве в сфере пусковых услуг

В декабре глава Космического агентства Ирана Хасан Саларийе сообщил, что Тегеран и Москва подписали меморандум о сотрудничестве в космической сфере. Страны договорились развивать сотрудничество в области совместного проектирования и строительства спутников зондирования и телекоммуникаций, а также развития для этого необходимой инфраструктуры и проведения совместных учебных курсов в сфере космоса.