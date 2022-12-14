Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в космической сфере

Посол Ирана в Москве Казем Джалали ранее сегодня отметил, что переговоры двух стран о сотрудничестве в космической сфере идут на постоянной основе. «Что касается наших переговоров, то я хочу сказать, что переговоры между нашими соответствующими организациями в сфере космоса идут на постоянной, регулярной основе», — отметил он.