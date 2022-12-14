Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в космической сфере
Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере космоса, сообщил глава Космического агентства Ирана Хасан Саларийе.
«Рамки сотрудничества между Ираном и Россией в будущем были окончательно определены и подписаны сегодня между двумя странами, стороны достигли отличного взаимопонимания в различных областях», — отметил Саларийе (цитата по «РИА Новости»).
Тегеран и Москва договорились развивать сотрудничество в области совместного проектирования и строительства спутников зондирования и телекоммуникаций, а также развития для этого необходимой инфраструктуры и проведения совместных учебных курсов в сфере космоса.
Посол Ирана в Москве Казем Джалали ранее сегодня отметил, что переговоры двух стран о сотрудничестве в космической сфере идут на постоянной основе. «Что касается наших переговоров, то я хочу сказать, что переговоры между нашими соответствующими организациями в сфере космоса идут на постоянной, регулярной основе», — отметил он.
Россия и Иран подписали соглашение о создании космической системы для ДЗЗ в 2015 г. Согласно документу, корпорация ВНИИЭМ отвечала за разработку и запуск спутника, научно-производственный концерн «БАРЛ» занимался доработкой наземной инфраструктуры, а иранская компания «Бониян Данеш Шарг» выступала оператором космической системы.