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Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в космической сфере

Ведомости

Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере космоса, сообщил глава Космического агентства Ирана Хасан Саларийе.

«Рамки сотрудничества между Ираном и Россией в будущем были окончательно определены и подписаны сегодня между двумя странами, стороны достигли отличного взаимопонимания в различных областях», — отметил Саларийе (цитата по «РИА Новости»).

Тегеран и Москва договорились развивать сотрудничество в области совместного проектирования и строительства спутников зондирования и телекоммуникаций, а также развития для этого необходимой инфраструктуры и проведения совместных учебных курсов в сфере космоса.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали ранее сегодня отметил, что переговоры двух стран о сотрудничестве в космической сфере идут на постоянной основе. «Что касается наших переговоров, то я хочу сказать, что переговоры между нашими соответствующими организациями в сфере космоса идут на постоянной, регулярной основе», — отметил он.

Россия и Иран подписали соглашение о создании космической системы для ДЗЗ в 2015 г. Согласно документу, корпорация ВНИИЭМ отвечала за разработку и запуск спутника, научно-производственный концерн «БАРЛ» занимался доработкой наземной инфраструктуры, а иранская компания «Бониян Данеш Шарг» выступала оператором космической системы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных