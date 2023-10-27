В России не будут использовать «Союз» для полетов на орбитальную станцию

Для полетов на РОС к 2027 г. должен быть разработан пилотируемый транспортный корабль (ПТК), который будет осуществлять полеты с «Восточного». Также в транспортном сообщении будет задействован модернизированный грузовой корабль «Прогресс-РОС». Как отмечает агентство, ранее предполагалось, что на первом этапе к РОС будут летать «Союзы» и «Прогрессы», а на втором – ПТК «Орел».