В России не будут использовать «Союз» для полетов на орбитальную станцию
Корабли «Союз» продолжат использоваться для транспортного сообщения с МКС, но не для будущих полетов на Российскую орбитальную станцию (РОС). Об этом заявил главный конструктор станции, заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» Владимир Кожевников в интервью ТАСС.
«Корабли "Союз" не планируются к использованию в РОС. "Союз МС" продолжает свое существование как средство транспортного обеспечения для МКС», – рассказал он.
Для полетов на РОС к 2027 г. должен быть разработан пилотируемый транспортный корабль (ПТК), который будет осуществлять полеты с «Восточного». Также в транспортном сообщении будет задействован модернизированный грузовой корабль «Прогресс-РОС». Как отмечает агентство, ранее предполагалось, что на первом этапе к РОС будут летать «Союзы» и «Прогрессы», а на втором – ПТК «Орел».
27 октября глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил о выделении финансирования и указании президента утвердить проект создания РОС. Он добавил, что срок службы МКС закончится к 2030 г., поэтому России необходимо не позднее 2024 г. начать работу над проектом собственной станции. В противном случае «МКС уже не будет, а российской станции еще не будет», пояснил глава госкорпорации.
Борисов ранее говорил, что Россия должна выйти из проекта МКС в тот момент, когда начнется развертывание РОС. В октябре он уточнил, что участие РФ в проекте МКС после 2028 г. будет зависеть от технического состояния станции. Макет РОС «Роскосмос» представил в июле 2022 г. на форуме «Армия-2022». По данным «Интерфакса», предварительно стоимость строительства новой космической станции оценили в 600 млрд руб.