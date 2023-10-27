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В России не будут использовать «Союз» для полетов на орбитальную станцию

Ведомости

Корабли «Союз» продолжат использоваться для транспортного сообщения с МКС, но не для будущих полетов на Российскую орбитальную станцию (РОС). Об этом заявил главный конструктор станции, заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» Владимир Кожевников в интервью ТАСС.

«Корабли "Союз" не планируются к использованию в РОС. "Союз МС" продолжает свое существование как средство транспортного обеспечения для МКС», – рассказал он.

Для полетов на РОС к 2027 г. должен быть разработан пилотируемый транспортный корабль (ПТК), который будет осуществлять полеты с «Восточного». Также в транспортном сообщении будет задействован модернизированный грузовой корабль «Прогресс-РОС». Как отмечает агентство, ранее предполагалось, что на первом этапе к РОС будут летать «Союзы» и «Прогрессы», а на втором – ПТК «Орел».

27 октября глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил о выделении финансирования и указании президента утвердить проект создания РОС. Он добавил, что срок службы МКС закончится к 2030 г., поэтому России необходимо не позднее 2024 г. начать работу над проектом собственной станции. В противном случае «МКС уже не будет, а российской станции еще не будет», пояснил глава госкорпорации.

Борисов ранее говорил, что Россия должна выйти из проекта МКС в тот момент, когда начнется развертывание РОС. В октябре он уточнил, что участие РФ в проекте МКС после 2028 г. будет зависеть от технического состояния станции. Макет РОС «Роскосмос» представил в июле 2022 г. на форуме «Армия-2022». По данным «Интерфакса», предварительно стоимость строительства новой космической станции оценили в 600 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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