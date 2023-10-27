Газета
Технологии

Борисов сообщил о выделении финансирования на орбитальную станцию

Ведомости

По итогам совещания по развитию космической отрасли с президентом России Владимиром Путиным дано указание утвердить проект создания Российской орбитальной станции (РОС), финансирование на него выделено. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Дано указание утвердить федеральный проект по пилотируемой программе, а, по сути дела, – по созданию Российской орбитальной станции. Выделено финансирование. Определены основные показатели по этому проекту. Поэтому в этом плане мы, конечно, очень довольны», – сказал он (цитата по ТАСС).

Продолжение российской пилотируемой программы Борисов назвал «насущной проблемой». Он добавил, что срок службы МКС закончится к 2030 г., поэтому России необходимо не позднее 2024 г. начать работу над проектом собственной станции. В противном случае «МКС уже не будет, а российской станции еще не будет», пояснил глава госкорпорации.

Совещание по вопросам развития космической отрасли прошло 26 октября. Во вступительной речи Путин назвал РОС будущим «форпостом России для изучения и покорения Вселенной». По его словам, станция должна обеспечивать интересы РФ и в сфере безопасности, и в сфере экономики, а также учитывать «все передовые достижения науки и технологий». Он призвал принять решения по этому проекту оперативно.

Ранее по теме: Борисов: Россия не будет самоизолироваться в вопросах космоса

Еще в июле 2022 г. Борисов докладывал президенту о планах «Роскосмоса» выйти из проекта МКС и разработке РОС. Ее строительство запланировано на 2027–2032 гг. Борисов ранее говорил, что Россия должна выйти из проекта МКС в тот момент, когда начнется развертывание РОС. В октябре он уточнил, что участие РФ в проекте МКС после 2028 г. будет зависеть от технического состояния станции.

Макет РОС «Роскосмос» представил в июле 2022 г. на форуме «Армия-2022». По данным «Интерфакса», предварительно стоимость строительства новой космической станции оценили в 600 млрд руб. Точную сумму объявят после завершения подготовки эскизного проекта.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных