Борисов сообщил о выделении финансирования на орбитальную станцию

Еще в июле 2022 г. Борисов докладывал президенту о планах «Роскосмоса» выйти из проекта МКС и разработке РОС. Ее строительство запланировано на 2027–2032 гг. Борисов ранее говорил, что Россия должна выйти из проекта МКС в тот момент, когда начнется развертывание РОС. В октябре он уточнил, что участие РФ в проекте МКС после 2028 г. будет зависеть от технического состояния станции.