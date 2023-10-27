Борисов сообщил о выделении финансирования на орбитальную станцию
По итогам совещания по развитию космической отрасли с президентом России Владимиром Путиным дано указание утвердить проект создания Российской орбитальной станции (РОС), финансирование на него выделено. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
«Дано указание утвердить федеральный проект по пилотируемой программе, а, по сути дела, – по созданию Российской орбитальной станции. Выделено финансирование. Определены основные показатели по этому проекту. Поэтому в этом плане мы, конечно, очень довольны», – сказал он (цитата по ТАСС).
Продолжение российской пилотируемой программы Борисов назвал «насущной проблемой». Он добавил, что срок службы МКС закончится к 2030 г., поэтому России необходимо не позднее 2024 г. начать работу над проектом собственной станции. В противном случае «МКС уже не будет, а российской станции еще не будет», пояснил глава госкорпорации.
Совещание по вопросам развития космической отрасли прошло 26 октября. Во вступительной речи Путин назвал РОС будущим «форпостом России для изучения и покорения Вселенной». По его словам, станция должна обеспечивать интересы РФ и в сфере безопасности, и в сфере экономики, а также учитывать «все передовые достижения науки и технологий». Он призвал принять решения по этому проекту оперативно.
Еще в июле 2022 г. Борисов докладывал президенту о планах «Роскосмоса» выйти из проекта МКС и разработке РОС. Ее строительство запланировано на 2027–2032 гг. Борисов ранее говорил, что Россия должна выйти из проекта МКС в тот момент, когда начнется развертывание РОС. В октябре он уточнил, что участие РФ в проекте МКС после 2028 г. будет зависеть от технического состояния станции.
Макет РОС «Роскосмос» представил в июле 2022 г. на форуме «Армия-2022». По данным «Интерфакса», предварительно стоимость строительства новой космической станции оценили в 600 млрд руб. Точную сумму объявят после завершения подготовки эскизного проекта.