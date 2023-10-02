«Роскосмос»: участие России в МКС после 2028 года определят по состоянию станции
Продление участия России в проекте Международной космической станции (МКС) после 16 февраля 2028 г. будет зависеть от ее технического состояния. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов на сессии глав космических агентств на Международном астронавтическом конгрессе в Баку.
Если страны - участницы проекта МКС к тому моменту решат его завершить, то совместными усилиями станцию корректно выведут с орбиты, добавил руководитель госкорпорации.
«К сожалению, этот замечательный проект когда-нибудь закончится, станция прекратит свое существование, и я подтверждаю, что мы с нашими коллегами примем все необходимые усилия для корректного свода ее с орбиты», – пояснил Борисов (цитата по «Интерфаксу»).
Еще в июле 2022 г. Борисов докладывал президенту России Владимиру Путину о планируемом выходе «Роскосмоса» из проекта МКС и разработке российской орбитальной станции (РОС). Ее строительство запланировали на 2027–2032 гг. Индия рассматривает возможность возведения собственного модуля на РОС, но точного решения страна еще не приняла.
Борисов ранее заявлял, что Россия должна выйти из проекта МКС в тот момент, когда начнется развертывание РОС. По данным «Интерфакса», предварительно стоимость строительства новой космической станции оценили в 600 млрд руб. Точную сумму объявят после завершения подготовки эскизного проекта.