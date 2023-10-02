«Роскосмос»: участие России в МКС после 2028 года определят по состоянию станции

«К сожалению, этот замечательный проект когда-нибудь закончится, станция прекратит свое существование, и я подтверждаю, что мы с нашими коллегами примем все необходимые усилия для корректного свода ее с орбиты», – пояснил Борисов (цитата по «Интерфаксу»).