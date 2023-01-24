Развертывание Российской орбитальной станции планируют начать в 2027 году
«Роскосмос» запланировал развертывание Российской орбитальной станции (РОС) в 2027 г., сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов на пленарном заседании Королёвских чтений в Москве.
«Ключевым элементом (пилотируемой программы России) станет Российская орбитальная станция, развертывание которой планируется на 2027 г.», – приводит его слова «Интерфакс».
Дизайн станции будет представлен не позднее 12 апреля, когда в РФ отмечается День космонавтики, подчеркнул Борисов, добавив, что эксплуатация МКС продолжится столько, сколько потребуется.
В июле 2022 г. глава «Роскосмоса» доложил президенту России Владимиру Путину о выходе из проекта МКС и разработке российской орбитальной станции. По словам Борисова, будущее российской пилотируемой космонавтики должно основываться в первую очередь на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет давал знания в области космоса.
При этом в ноябре Борисов назвал преждевременными разговоры о выходе России из проекта МКС. Сроки участия в программе будут зависеть сразу от нескольких факторов, в частности от технического состояния российского сегмента МКС и сроков развертывания собственной российской орбитальной станции, пояснил Борисов.
В конце декабря директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что госкорпорация предложила правительству продлить работу российского сегмента МКС до 2028 г. Действующее соглашение об эксплуатации МКС истекает в 2024 г. NASA при этом в 2021 г. приняло решение о продлении полета американского сегмента МКС до 2030 г.