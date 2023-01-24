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Развертывание Российской орбитальной станции планируют начать в 2027 году

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«Роскосмос» запланировал развертывание Российской орбитальной станции (РОС) в 2027 г., сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов на пленарном заседании Королёвских чтений в Москве.

«Ключевым элементом (пилотируемой программы России) станет Российская орбитальная станция, развертывание которой планируется на 2027 г.», – приводит его слова «Интерфакс».

Дизайн станции будет представлен не позднее 12 апреля, когда в РФ отмечается День космонавтики, подчеркнул Борисов, добавив, что эксплуатация МКС продолжится столько, сколько потребуется.

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В июле 2022 г. глава «Роскосмоса» доложил президенту России Владимиру Путину о выходе из проекта МКС и разработке российской орбитальной станции. По словам Борисова, будущее российской пилотируемой космонавтики должно основываться в первую очередь на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полет давал знания в области космоса. 

При этом в ноябре Борисов назвал преждевременными разговоры о выходе России из проекта МКС. Сроки участия в программе будут зависеть сразу от нескольких факторов, в частности от технического состояния российского сегмента МКС и сроков развертывания собственной российской орбитальной станции, пояснил Борисов. 

В конце декабря директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что госкорпорация предложила правительству продлить работу российского сегмента МКС до 2028 г. Действующее соглашение об эксплуатации МКС истекает в 2024 г. NASA при этом в 2021 г. приняло решение о продлении полета американского сегмента МКС до 2030 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных