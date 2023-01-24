Развертывание Российской орбитальной станции планируют начать в 2027 году

В конце декабря директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что госкорпорация предложила правительству продлить работу российского сегмента МКС до 2028 г. Действующее соглашение об эксплуатации МКС истекает в 2024 г. NASA при этом в 2021 г. приняло решение о продлении полета американского сегмента МКС до 2030 г.