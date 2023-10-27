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Технологии

РКН запретил поисковикам выдавать ссылки на Amazon и еще 10 хостинг-провайдеров

Ведомости

Роскомнадзор запретил поисковикам выдавать ссылки на Amazon Web Services и еще 10 иностранных провайдеров хостинга, не выполнивших обязанности по «приземлению». Об этом сообщила пресс-служб РКН.

Меры приняли также в отношении Hetzner Online GmbH; Network Solutions, LLC; WPEngine, Inc.; HostGator.com, LLC; Ionos Inc.; DreamHost, LLC; GoDaddy.com LLC; Bluehost Inc.; Kamatera Inc.; DigitalOcean, LLC.

Эти компании не зарегистрировали личные кабинеты на сайте Роскомнадзора, не разместили форму обратной связи для российских граждан и организаций, а также не создали уполномоченное представительство в России.

Пока они не выполнят эти условия в полном объеме, поисковые системы будут информировать пользователей, что эти провайдеры хостинга нарушают требования российского законодательства.

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Закон «о приземлении» иностранных IT-компаний был принят в 2021 г. Согласно закону, для продолжения работы в РФ компании обязаны создать филиал, открыть представительство или учредить российское юрлицо, а также зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, разместить на сайте форму обратной связи с пользователями из России. Помимо этого иностранные лица должны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.

Роскомнадзор включил вышеназванные провайдеры хостинга, а также FastComet, Inc в перечень компаний, подлежащих «приземлению» в РФ, 22 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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