РКН запретил поисковикам выдавать ссылки на Amazon и еще 10 хостинг-провайдеров

Закон «о приземлении» иностранных IT-компаний был принят в 2021 г. Согласно закону, для продолжения работы в РФ компании обязаны создать филиал, открыть представительство или учредить российское юрлицо, а также зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, разместить на сайте форму обратной связи с пользователями из России. Помимо этого иностранные лица должны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.