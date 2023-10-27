РКН запретил поисковикам выдавать ссылки на Amazon и еще 10 хостинг-провайдеров
Роскомнадзор запретил поисковикам выдавать ссылки на Amazon Web Services и еще 10 иностранных провайдеров хостинга, не выполнивших обязанности по «приземлению». Об этом сообщила пресс-служб РКН.
Меры приняли также в отношении Hetzner Online GmbH; Network Solutions, LLC; WPEngine, Inc.; HostGator.com, LLC; Ionos Inc.; DreamHost, LLC; GoDaddy.com LLC; Bluehost Inc.; Kamatera Inc.; DigitalOcean, LLC.
Эти компании не зарегистрировали личные кабинеты на сайте Роскомнадзора, не разместили форму обратной связи для российских граждан и организаций, а также не создали уполномоченное представительство в России.
Пока они не выполнят эти условия в полном объеме, поисковые системы будут информировать пользователей, что эти провайдеры хостинга нарушают требования российского законодательства.
Закон «о приземлении» иностранных IT-компаний был принят в 2021 г. Согласно закону, для продолжения работы в РФ компании обязаны создать филиал, открыть представительство или учредить российское юрлицо, а также зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, разместить на сайте форму обратной связи с пользователями из России. Помимо этого иностранные лица должны ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство.