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Технологии

Rutube нарастил число пользователей более чем на 50%

Ведомости

Видеоплатформа Rutube нарастила количество пользователей на 53,7%, сообщили аналитики Tele2, пишет «Прайм».

Площадка оказалась на первом месте по приросту аудитории из-за «миграции» российских блогеров из американской платформы YouTube. При этом по количеству пользователей она пока занимает долю 3%, уточняют аналитики. «На втором месте по приросту аудитории Twitch – плюс 28,3%. Аудитория Telegram увеличилась на 23% в сравнении с мартом 2022 г.», – рассказали в Tele2.

Для компании VK запуск сервиса «VK Видео» стал драйвером роста в этом году – рост числа пользователей сервиса составил 19,8%. Аудитория основного приложения VK выросла на 9,1%. Социальная сеть сравнялась в России по популярности с YouTube, они занимают долю по 15% по итогам первых девяти месяцев 2023 г.

Отечественная соцсеть «Одноклассники» сравнялась по доли аудитории с принадлежащим Meta (признана экстремистской, запрещена в РФ) Facebook – по 14%. Telegram и TikTok занимают по 13%, Twitter (переименован в X) – 6%. Больше всего аудитории потеряли Instagram (принадлежит экстремистской Meta) и Twitter – по 51,1% и 19,4% соответственно.

В Госдуме видят от блокировки YouTube больше вреда, чем пользы

При этом депутаты убеждены, что у российских создателей контента на этой площадке нет будущего

В середине сентября зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин рассказал, что блокировка YouTube принесет «больше вреда, чем пользы». При этом американская площадка «продолжает оставаться враждебной», поэтому стоит развивать отечественные альтернативы, уточнил депутат.

Rutube продолжает работать над привлечением блогеров на платформу. Летом 2022 г. видеохостинг объявил о запуске программы финансовой поддержки отечественных блогеров. YouTube раньше делился с российскими видеоблогерами доходами от рекламы, подписки, платных функций и др. Но в марте прошлого года, после начала боевых действий на Украине и последующих санкций против России, платформа сначала уведомила о приостановке продажи рекламы в России, а затем сообщила, что полностью приостанавливает все возможности монетизации для российских авторов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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