Rutube нарастил число пользователей более чем на 50%

Rutube продолжает работать над привлечением блогеров на платформу. Летом 2022 г. видеохостинг объявил о запуске программы финансовой поддержки отечественных блогеров. YouTube раньше делился с российскими видеоблогерами доходами от рекламы, подписки, платных функций и др. Но в марте прошлого года, после начала боевых действий на Украине и последующих санкций против России, платформа сначала уведомила о приостановке продажи рекламы в России, а затем сообщила, что полностью приостанавливает все возможности монетизации для российских авторов.