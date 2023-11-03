Rutube нарастил число пользователей более чем на 50%
Видеоплатформа Rutube нарастила количество пользователей на 53,7%, сообщили аналитики Tele2, пишет «Прайм».
Площадка оказалась на первом месте по приросту аудитории из-за «миграции» российских блогеров из американской платформы YouTube. При этом по количеству пользователей она пока занимает долю 3%, уточняют аналитики. «На втором месте по приросту аудитории Twitch – плюс 28,3%. Аудитория Telegram увеличилась на 23% в сравнении с мартом 2022 г.», – рассказали в Tele2.
Для компании VK запуск сервиса «VK Видео» стал драйвером роста в этом году – рост числа пользователей сервиса составил 19,8%. Аудитория основного приложения VK выросла на 9,1%. Социальная сеть сравнялась в России по популярности с YouTube, они занимают долю по 15% по итогам первых девяти месяцев 2023 г.
Отечественная соцсеть «Одноклассники» сравнялась по доли аудитории с принадлежащим Meta (признана экстремистской, запрещена в РФ) Facebook – по 14%. Telegram и TikTok занимают по 13%, Twitter (переименован в X) – 6%. Больше всего аудитории потеряли Instagram (принадлежит экстремистской Meta) и Twitter – по 51,1% и 19,4% соответственно.
В середине сентября зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин рассказал, что блокировка YouTube принесет «больше вреда, чем пользы». При этом американская площадка «продолжает оставаться враждебной», поэтому стоит развивать отечественные альтернативы, уточнил депутат.
Rutube продолжает работать над привлечением блогеров на платформу. Летом 2022 г. видеохостинг объявил о запуске программы финансовой поддержки отечественных блогеров. YouTube раньше делился с российскими видеоблогерами доходами от рекламы, подписки, платных функций и др. Но в марте прошлого года, после начала боевых действий на Украине и последующих санкций против России, платформа сначала уведомила о приостановке продажи рекламы в России, а затем сообщила, что полностью приостанавливает все возможности монетизации для российских авторов.