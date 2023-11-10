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Грузовой «Прогресс» спас МКС от столкновения с космическим мусором

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Грузовой корабль «Прогресс МС-24» увел Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».

Двигатели корабля включились в 18:07. Они проработали 316,5 секунд и выдали импульс величиной 0,5 м/с. По предварительным данным, в результате этого маневра высота орбиты МКС увеличилась на 900 м. Таким образом параметры орбиты после коррекции составляют минимально – 419,1 км, максимально – 436,1 км.

МКС была выведена на орбиту в 1998 г. На станции работают космонавты из разных стран, включая Россию, США, Японию, Канаду, Германию и др. Они проводят эксперименты, которые невозможно было бы осуществить на Земле, например изучение космоса, исследования в сфере биологии, физиологии и др. За все время полета МКС ее орбиту корректировали 350 раз.

27 октября глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Международная космическая станция подходит к финишу эксплуатации – она уже превысила все допустимые сроки существования. По словам Борисова, 80% российского оборудования на МКС вышло за пределы гарантийных сроков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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