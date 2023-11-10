Грузовой «Прогресс» спас МКС от столкновения с космическим мусором
Грузовой корабль «Прогресс МС-24» увел Международную космическую станцию (МКС) от столкновения с космическим мусором. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».
Двигатели корабля включились в 18:07. Они проработали 316,5 секунд и выдали импульс величиной 0,5 м/с. По предварительным данным, в результате этого маневра высота орбиты МКС увеличилась на 900 м. Таким образом параметры орбиты после коррекции составляют минимально – 419,1 км, максимально – 436,1 км.
МКС была выведена на орбиту в 1998 г. На станции работают космонавты из разных стран, включая Россию, США, Японию, Канаду, Германию и др. Они проводят эксперименты, которые невозможно было бы осуществить на Земле, например изучение космоса, исследования в сфере биологии, физиологии и др. За все время полета МКС ее орбиту корректировали 350 раз.
27 октября глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Международная космическая станция подходит к финишу эксплуатации – она уже превысила все допустимые сроки существования. По словам Борисова, 80% российского оборудования на МКС вышло за пределы гарантийных сроков.