Грузовой «Прогресс» спас МКС от столкновения с космическим мусором

МКС была выведена на орбиту в 1998 г. На станции работают космонавты из разных стран, включая Россию, США, Японию, Канаду, Германию и др. Они проводят эксперименты, которые невозможно было бы осуществить на Земле, например изучение космоса, исследования в сфере биологии, физиологии и др. За все время полета МКС ее орбиту корректировали 350 раз.