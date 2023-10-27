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Борисов: эксплуатация МКС подходит к финишу

Ведомости

Международная космическая станция (МКС) подходит к финишу эксплуатации. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия 24».

«Вы знаете, что Международная космическая станция, она уже подходит к финишу своего существования. <…> К сожалению, она уже превысила все допустимые сроки существования», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Борисова, 80% российского оборудования на МКС вышло за пределы гарантийных сроков.

26 октября президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли. На нем в том числе обсуждалось создание Российской орбитальной станции (РОС). Путин назвал ее «форпостом России для изучения и покорения Вселенной». Он также призвал принять решения по этому проекту оперативно.

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Позже Борисов сообщил, что «Роскосмосу» поручено утвердить проект создания РОС. По его словам, финансирование на проект выделено. Ранее «Интерфакс» писал, что предварительная стоимость строительства новой космической станции оценили в 600 млрд руб. Точную сумму объявят после завершения подготовки эскизного проекта. Макет РОС госкорпорация показала на форуме «Армия-2022».

Еще в июле 2022 г. Борисов докладывал президенту о планах «Роскосмоса» выйти из проекта МКС и разработке РОС. Ее строительство запланировано на 2027–2032 гг. Борисов ранее говорил, что Россия должна выйти из проекта МКС в тот момент, когда начнется развертывание РОС. В октябре он уточнил, что участие РФ в проекте МКС после 2028 г. будет зависеть от технического состояния станции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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