Борисов: эксплуатация МКС подходит к финишу
Международная космическая станция (МКС) подходит к финишу эксплуатации. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью телеканалу «Россия 24».
«Вы знаете, что Международная космическая станция, она уже подходит к финишу своего существования. <…> К сожалению, она уже превысила все допустимые сроки существования», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Борисова, 80% российского оборудования на МКС вышло за пределы гарантийных сроков.
26 октября президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли. На нем в том числе обсуждалось создание Российской орбитальной станции (РОС). Путин назвал ее «форпостом России для изучения и покорения Вселенной». Он также призвал принять решения по этому проекту оперативно.
Позже Борисов сообщил, что «Роскосмосу» поручено утвердить проект создания РОС. По его словам, финансирование на проект выделено. Ранее «Интерфакс» писал, что предварительная стоимость строительства новой космической станции оценили в 600 млрд руб. Точную сумму объявят после завершения подготовки эскизного проекта. Макет РОС госкорпорация показала на форуме «Армия-2022».
Еще в июле 2022 г. Борисов докладывал президенту о планах «Роскосмоса» выйти из проекта МКС и разработке РОС. Ее строительство запланировано на 2027–2032 гг. Борисов ранее говорил, что Россия должна выйти из проекта МКС в тот момент, когда начнется развертывание РОС. В октябре он уточнил, что участие РФ в проекте МКС после 2028 г. будет зависеть от технического состояния станции.