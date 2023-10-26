Президент России назвал «обидным» крушение «Луны-25»

«Ошибки есть ошибки, здесь такая сложная сфера деятельности. Ну обидно, всем обидно, я вас уверяю. Но ничего, это же космонавтика, это освоение космоса, сложные задачи, все всё понимают», – сказал президент (цитата по «РИА Новости»).