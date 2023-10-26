Президент России назвал «обидным» крушение «Луны-25»
Крушение межпланетной станции «Луна-25» расстраивает, но лунная программа будет продолжаться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли.
«Ошибки есть ошибки, здесь такая сложная сфера деятельности. Ну обидно, всем обидно, я вас уверяю. Но ничего, это же космонавтика, это освоение космоса, сложные задачи, все всё понимают», – сказал президент (цитата по «РИА Новости»).
Он подчеркнул, что это отрицательный, но «все-таки опыт», который будет использован в будущем для предотвращения ошибок.
Крушение «Луны-25» произошло в августе. В «Роскосмосе» назвали причиной аварии нештатное функционирование бортового комплекса управления при переходе на предпосадочную орбиту.