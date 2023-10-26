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Президент России назвал «обидным» крушение «Луны-25»

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Крушение межпланетной станции «Луна-25» расстраивает, но лунная программа будет продолжаться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли.

«Ошибки есть ошибки, здесь такая сложная сфера деятельности. Ну обидно, всем обидно, я вас уверяю. Но ничего, это же космонавтика, это освоение космоса, сложные задачи, все всё понимают», – сказал президент (цитата по «РИА Новости»).

Он подчеркнул, что это отрицательный, но «все-таки опыт», который будет использован в будущем для предотвращения ошибок.

Ранее по теме: «Роскосмос»: крушение «Луны-25» произошло из-за блока угловых скоростей

Крушение «Луны-25» произошло в августе. В «Роскосмосе» назвали причиной аварии нештатное функционирование бортового комплекса управления при переходе на предпосадочную орбиту.

Ранее руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что запуск космического аппарата «Луна-26» могут перенести с 2027 на 2026 г. В начале октября Борисов говорил, что госкорпорация рассматривает возможность более раннего запуска межпланетных станций «Луна-26» и «Луна-27». 

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