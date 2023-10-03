«Роскосмос» может запустить «Луну-26» и «Луну-27» к спутнику Земли раньше срока

«Луну-25» запустили ночью 11 августа с космодрома Восточный. 16 августа АМС вышла на орбиту Луны. Ожидалось, что станция сядет севернее кратера Богуславского 21 августа. Но при переходе «Луны-25» на предпосадочную орбиту произошла авария. Сбой в работе акселерометра уже называли в числе возможных причин крушения. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия может повторить миссию на Южный полюс Луны к 2026 г.