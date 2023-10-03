«Роскосмос» может запустить «Луну-26» и «Луну-27» к спутнику Земли раньше срока
«Роскосмос» рассматривает возможность более раннего запуска межпланетных станций «Луна-26» и «Луна-27». Об этом сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов на конгрессе IAC-2023 в Баку.
«Никто не собирается складывать руки, и мы полны решимости продолжать лунную программу. Более того, рассматриваем возможность сдвинуть миссии «Луна-26» и «Луна-27» влево, чтобы как можно быстрее получить необходимые нам результаты», – заявил Борисов.
Ранее в «Роскосмосе» назвали наиболее вероятную причину крушения автоматической межпланетной станции «Луна-25». В госкорпорации отметили, что ЧП могло случиться из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления. С учетом ошибок в системе компания уже сформулировала рекомендации для будущих лунных миссий.
«Луну-25» запустили ночью 11 августа с космодрома Восточный. 16 августа АМС вышла на орбиту Луны. Ожидалось, что станция сядет севернее кратера Богуславского 21 августа. Но при переходе «Луны-25» на предпосадочную орбиту произошла авария. Сбой в работе акселерометра уже называли в числе возможных причин крушения. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия может повторить миссию на Южный полюс Луны к 2026 г.