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«Роскосмос» может запустить «Луну-26» и «Луну-27» к спутнику Земли раньше срока

Ведомости

«Роскосмос» рассматривает возможность более раннего запуска межпланетных станций «Луна-26» и «Луна-27». Об этом сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов на конгрессе IAC-2023 в Баку.

«Никто не собирается складывать руки, и мы полны решимости продолжать лунную программу. Более того, рассматриваем возможность сдвинуть миссии «Луна-26» и «Луна-27» влево, чтобы как можно быстрее получить необходимые нам результаты», – заявил Борисов.

Ранее по теме: «Роскосмос»: крушение «Луны-25» произошло из-за блока угловых скоростей

Ранее в «Роскосмосе» назвали наиболее вероятную причину крушения автоматической межпланетной станции «Луна-25». В госкорпорации отметили, что ЧП могло случиться из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления. С учетом ошибок в системе компания уже сформулировала рекомендации для будущих лунных миссий.

«Луну-25» запустили ночью 11 августа с космодрома Восточный. 16 августа АМС вышла на орбиту Луны. Ожидалось, что станция сядет севернее кратера Богуславского 21 августа. Но при переходе «Луны-25» на предпосадочную орбиту произошла авария. Сбой в работе акселерометра уже называли в числе возможных причин крушения. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия может повторить миссию на Южный полюс Луны к 2026 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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