«Роскосмос»: крушение «Луны-25» произошло из-за блока угловых скоростей

В госкорпорации уточнили, что блок акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) не включился из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором. Распределение команд в массивах данных имеет случайный (вероятностный) характер. Из-за этого в бортовой комплекс управления приходили нулевые сигналы с акселерометров. При выдаче корректирующего импульса момент набора требуемой скорости не был зафиксирован и двигатель космического аппарата не смог выключиться вовремя. Отключение произошло по временной уставке.