«Роскосмос»: крушение «Луны-25» произошло из-за блока угловых скоростей
Наиболее вероятной причиной аварии российской автоматической межпланетной станции «Луна-25» стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, сообщил «Роскосмос».
В госкорпорации уточнили, что блок акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) не включился из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором. Распределение команд в массивах данных имеет случайный (вероятностный) характер. Из-за этого в бортовой комплекс управления приходили нулевые сигналы с акселерометров. При выдаче корректирующего импульса момент набора требуемой скорости не был зафиксирован и двигатель космического аппарата не смог выключиться вовремя. Отключение произошло по временной уставке.
Таким образом во время выдачи корректирующего импульса для перехода аппарата с круговой окололунной орбиты на эллиптическую предпосадочную двигатель «Луны-25» проработал 127 секунд вместо запланированных 84 секунд. Станция перешла на нерасчетную незамкнутую орбиту и столкнулась с поверхностью Луны.
В «Роскосмосе» уже сформулировали рекомендации для будущих лунных миссий.
«Луну-25» запустили ночью 11 августа с космодрома «Восточный». 16 августа АМС вышла на орбиту Луны. Ожидалось, что станция сядет севернее кратера Богуславского 21 августа. Но при переходе «Луны-25» на предпосадочную орбиту произошла авария. Сбой в работе акселерометра уже называли в числе возможных причин крушения. Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия может повторить миссию на Южный полюс Луны к 2026 г.