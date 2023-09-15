Гендиректор «Роскосмоса» назвал основную причину крушения «Луны-25»

«Самое главное – мы должны сделать выводы и не складывать руки, а продолжать исследования. Мы намерены это сделать и обязательно то, что мы не доделали в этой миссии. Хотя мы получили достаточно положительные результаты, связанные с перелетом к Луне, с маневрированием – это бесследно тоже не проходит. Все это будет учтено при миссиях «Луны-26» и «Луны-27»», – резюмировал Борисов.