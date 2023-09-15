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Гендиректор «Роскосмоса» назвал основную причину крушения «Луны-25»

Ведомости

Сбой в работе акселерометра является основной причиной крушения автоматической межпланетной станции «Луна-25». Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра – это тот прибор, который показывает об изменении скорости. Причина – акселерометры не включились. Почему не включились, мы детально разбираемся сейчас», – объяснил Борисов.

По его словам, у «Роскосмоса» есть около 16 версий, почему это могло произойти. 11 из них уже проверили. Окончательную причину планируют озвучить в конце сентября.

«Самое главное – мы должны сделать выводы и не складывать руки, а продолжать исследования. Мы намерены это сделать и обязательно то, что мы не доделали в этой миссии. Хотя мы получили достаточно положительные результаты, связанные с перелетом к Луне, с маневрированием – это бесследно тоже не проходит. Все это будет учтено при миссиях «Луны-26» и «Луны-27»», – резюмировал Борисов.

Ранее по теме: «Роскосмос» сообщил о крушении миссии «Луна-25»

«Луну-25» запустили ночью 11 августа с космодрома Восточный. В 03:30 автоматическую станцию вывели на траекторию перелета к Луне. Первая корректировка траектории полета была проведена 12 августа, а вторая – 14 августа. 16 августа «Луна-25» вышла на орбиту Луны. Ожидалось, что посадка севернее кратера Богуславского произойдет 21 августа. Однако при переходе «Луны-25» на предпосадочную орбиту произошла нештатная ситуация и станция потерпела крушение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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