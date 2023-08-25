«Роскосмос» допустил повторение миссии на Южный полюс Луны к 2026 году

Крушение «Луны-25» не означает, что «Роскосмос» приостановит работу над программами по освоению Луны, повторение миссии по посадке на Южный полюс Луны может произойти в 2025-2026 гг. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса» по итогам встречи главы госкорпорации Юрия Борисова с коллективом разработчиков «Луны-25».