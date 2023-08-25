«Роскосмос» допустил повторение миссии на Южный полюс Луны к 2026 году
Крушение «Луны-25» не означает, что «Роскосмос» приостановит работу над программами по освоению Луны, повторение миссии по посадке на Южный полюс Луны может произойти в 2025-2026 гг. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса» по итогам встречи главы госкорпорации Юрия Борисова с коллективом разработчиков «Луны-25».
«Одним из вариантов продолжения программы может быть рассмотрена возможность повторения миссии по посадке на Южный полюс Луны в 2025-2026 гг.», – говорится в сообщении.
Во время встречи Борисов отметил, что конструкторы и ученые «горят идеей» продолжения программы. «Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении», – цитирует главу «Роскосмоса» пресс-служба.
«Роскосмос» сообщил о крушении миссии «Луна-25» 20 августа. По словам Борисова, причиной стало то, что двигательная установка станции при попытке перейти на предпосадочную орбиту проработала 127 секунд вместо 84. Окончательные причины аварии предстоит выяснить специальной межведомственной комиссии. Аппарат был запущен ночью 11 августа с космодрома Восточный.
Ранее Борисов говорил, что «Луна-26» отправится к естественному спутнику Земли в 2027 г., а «Луна-27» – в 2028 г. Запуск «Луны-28» запланирован после 2030 г.