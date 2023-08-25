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«Роскосмос» допустил повторение миссии на Южный полюс Луны к 2026 году

Ведомости

Крушение «Луны-25» не означает, что «Роскосмос» приостановит работу над программами по освоению Луны, повторение миссии по посадке на Южный полюс Луны может произойти в 2025-2026 гг. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса» по итогам встречи главы госкорпорации Юрия Борисова с коллективом разработчиков «Луны-25».

«Одним из вариантов продолжения программы может быть рассмотрена возможность повторения миссии по посадке на Южный полюс Луны в 2025-2026 гг.», – говорится в сообщении.

Во время встречи Борисов отметил, что конструкторы и ученые «горят идеей» продолжения программы. «Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении», – цитирует главу «Роскосмоса» пресс-служба.

«Роскосмос» сообщил о крушении миссии «Луна-25» 20 августа. По словам Борисова, причиной стало то, что двигательная установка станции при попытке перейти на предпосадочную орбиту проработала 127 секунд вместо 84. Окончательные причины аварии предстоит выяснить специальной межведомственной комиссии. Аппарат был запущен ночью 11 августа с космодрома Восточный.

Ранее Борисов говорил, что «Луна-26» отправится к естественному спутнику Земли в 2027 г., а «Луна-27» – в 2028 г. Запуск «Луны-28» запланирован после 2030 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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