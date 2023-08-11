Борисов анонсировал запуск следующей станции «Луна» в 2027 году

11 августа в 2:10 мск ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный. Спустя девять минут разгонный блок «Фрегат» со станцией вышел на околоземную орбиту, отделившись от третьей ступени ракеты. Затем «Луна» отделилась от блока и вышла на траекторию полета к спутнику Земли. В «Роскосмосе» сообщили, что взяли станцию на управление после отделения.