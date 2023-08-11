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Борисов анонсировал запуск следующей станции «Луна» в 2027 году

Ведомости

«Роскосмос» планирует запустить следующие два аппарата «Луна» в 2027 и 2028 гг., а третий – в 2030-м или позже. Об этом заявил глава госкорпорации Юрий Борисов.

«Мы надеемся, что в 2027 г. мы запустим "Луну-26", в 2028 г. – "Луну-27", и где-то к 2030 г., после 2030 г. – "Луну-28"», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Борисов добавил, что после этого произойдет переход «к новой фазе»: «Роскосмос» совместно с коллегами из Китая намерен работать над программой пилотируемого посещения Луны и строительства лунной базы. Глава госкорпорации выразил надежду, что к программе присоединятся и другие страны.

11 августа в 2:10 мск ракета-носитель «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» стартовала с космодрома Восточный. Спустя девять минут разгонный блок «Фрегат» со станцией вышел на околоземную орбиту, отделившись от третьей ступени ракеты. Затем «Луна» отделилась от блока и вышла на траекторию полета к спутнику Земли. В «Роскосмосе» сообщили, что взяли станцию на управление после отделения.

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«Луна-25» станет первой лунной миссией в истории современной России. Предыдущий советский аппарат «Луна-24» был запущен в 1976 г. Борисов уточнил, что «Луна-25» совершит посадку в районе Южного полюса Луны 21 августа. Срок работы станции рассчитан на год.

«Союз-2.1б» изготовлен ракетно-космическим центром «Прогресс», разгонный блок «Фрегат» и станция «Луна-25» – научно-производственным объединением имени С.А. Лавочкина (входят в Роскосмос). Цель миссии – отработать технологию мягкой посадки, проанализировать грунт и провести научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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