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Глава «Роскосмоса» Борисов назвал основную причину крушения «Луны-25»

Ведомости

Двигательная установка межпланетной станции «Луна-25» при попытке перейти на предпосадочную орбиту проработала 127 секунд вместо 84. Это стало основной причиной крушения аппарата, объяснил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в эфире канала «Россия 24».

По словам Борисова, 19 августа в 14:10 включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. Однако отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке.

Эксперимент проходил в зоне устойчивой радиосвязи, поэтому специалисты знали все о положении корабля. В 14:57 связь с аппаратом прервалась, восстановить ее не удалось. Согласно предварительному баллистическому расчету, из-за нештатной работы корректирующей двигательной установки аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и врезался в поверхность Луны.

«Роскосмос» сообщил о крушении миссии «Луна-25» 20 августа. Окончательные причины аварии предстоит выяснить специальной межведомственной комиссии.

Ранее по теме: «Роскосмос» сообщил о крушении миссии «Луна-25»

«Луну-25» запустили ночью 11 августа с космодрома Восточный. 12 августа провели первую корректировку полета, 14 августа – вторую. На орбиту Луны аппарат вышел 16 августа, а на следующий день сделал первый снимок лунной поверхности. 18 августа «Луна-25» скорректировала окололунную орбиту при подготовке к посадке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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