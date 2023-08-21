Глава «Роскосмоса» Борисов назвал основную причину крушения «Луны-25»
Двигательная установка межпланетной станции «Луна-25» при попытке перейти на предпосадочную орбиту проработала 127 секунд вместо 84. Это стало основной причиной крушения аппарата, объяснил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в эфире канала «Россия 24».
По словам Борисова, 19 августа в 14:10 включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. Однако отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке.
Эксперимент проходил в зоне устойчивой радиосвязи, поэтому специалисты знали все о положении корабля. В 14:57 связь с аппаратом прервалась, восстановить ее не удалось. Согласно предварительному баллистическому расчету, из-за нештатной работы корректирующей двигательной установки аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и врезался в поверхность Луны.
«Роскосмос» сообщил о крушении миссии «Луна-25» 20 августа. Окончательные причины аварии предстоит выяснить специальной межведомственной комиссии.
«Луну-25» запустили ночью 11 августа с космодрома Восточный. 12 августа провели первую корректировку полета, 14 августа – вторую. На орбиту Луны аппарат вышел 16 августа, а на следующий день сделал первый снимок лунной поверхности. 18 августа «Луна-25» скорректировала окололунную орбиту при подготовке к посадке.