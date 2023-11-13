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Директор департамента по кибербезопасности Бенгин покинет Минцифры

Ведомости

Директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин уходит в отставку по собственному желанию. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на IT-рынке. Информацию также подтвердил и сам Бенгин.

Новое место работы он не уточнил. Бенгин возглавлял департамент обеспечения кибербезопасности с июня 2021 г.

До Минцифры он работал в Positive Technologies, где с 2019 г. работал директором по развитию продуктового направления. В разные годы Бенгин также занимал должности от ведущего консультанта до директора департамента поддержки продаж в компании. 

С 2013 по 2014 г. работал в ЗАО «Практика безопасности» на должности заместителя начальника отдела. До этого в течение трех лет работал в ООО «Кабест», где проектировал и внедрял комплексные системы информационной безопасности.

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В Минцифры Бенгин занимался направлением кибербезопасности, включая борьбу с телефонным мошенничеством и защиту государственных информационных систем. В частности, в период его работы ведомство запустило программу bug bounty (поиск уязвимостей «белыми хакерами» в информсистемах за вознаграждение). Первый этап проходил с февраля по май 2023 г. Всего было выявлено 37 уязвимостей. 10 ноября Минцифры запустило второй этап программы, который продлится год.

Также в декабре 2022 г. в России была запущена система «Антифрод», которая блокирует мошеннические звонки с подменных номеров. Ожидается, что в 2024 г. она заработает в полном объеме.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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