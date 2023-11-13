Директор департамента по кибербезопасности Бенгин покинет Минцифры
Директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин уходит в отставку по собственному желанию. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на IT-рынке. Информацию также подтвердил и сам Бенгин.
Новое место работы он не уточнил. Бенгин возглавлял департамент обеспечения кибербезопасности с июня 2021 г.
До Минцифры он работал в Positive Technologies, где с 2019 г. работал директором по развитию продуктового направления. В разные годы Бенгин также занимал должности от ведущего консультанта до директора департамента поддержки продаж в компании.
С 2013 по 2014 г. работал в ЗАО «Практика безопасности» на должности заместителя начальника отдела. До этого в течение трех лет работал в ООО «Кабест», где проектировал и внедрял комплексные системы информационной безопасности.
В Минцифры Бенгин занимался направлением кибербезопасности, включая борьбу с телефонным мошенничеством и защиту государственных информационных систем. В частности, в период его работы ведомство запустило программу bug bounty (поиск уязвимостей «белыми хакерами» в информсистемах за вознаграждение). Первый этап проходил с февраля по май 2023 г. Всего было выявлено 37 уязвимостей. 10 ноября Минцифры запустило второй этап программы, который продлится год.
Также в декабре 2022 г. в России была запущена система «Антифрод», которая блокирует мошеннические звонки с подменных номеров. Ожидается, что в 2024 г. она заработает в полном объеме.