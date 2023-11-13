Директор департамента по кибербезопасности Бенгин покинет Минцифры

В Минцифры Бенгин занимался направлением кибербезопасности, включая борьбу с телефонным мошенничеством и защиту государственных информационных систем. В частности, в период его работы ведомство запустило программу bug bounty (поиск уязвимостей «белыми хакерами» в информсистемах за вознаграждение). Первый этап проходил с февраля по май 2023 г. Всего было выявлено 37 уязвимостей. 10 ноября Минцифры запустило второй этап программы, который продлится год.