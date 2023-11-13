Минтранс скорректировал график внедрения биометрии на транспорте
Минтранс планирует установить на четыре объекта транспортной инфраструктуры системы для идентификации пассажиров с помощью биометрии в 2024 г. Об этом говорится в утвержденной правительством новой версии стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 г.
Проект с биометрией включен в «Зеленый цифровой коридор пассажира» – так называемый общий пул проектов по упрощению оплаты проезда и допуску пассажиров. Согласно документу, в 2025 г. биометрия будет использоваться на 15 объектах инфраструктуры, а в 2026 г. – на 70. Ожидается, что к 2030 г. таких объектов будет 700.
В предыдущей версии стратегии цифровой трансформации, принятой в феврале 2021 г., планировалось уже к концу 2023 г. запустить проход по биометрии в 6% российских аэропортов, то есть как минимум на 12 объектах.
В Минтрансе объяснили корректировку показателей по цифровой трансформации, в том числе по биометрии, «новыми вызовами, стоящими сегодня перед транспортным комплексом», пишет РБК. Там напомнили, что одним из ключевых направлений сейчас является импортозамещение технологий. Также смещение сроков было связано с мероприятиями по использованию единой биометрической системы (ЕБС) для реализации проекта, уточнили в ведомстве.
В министерстве отметили, что планируют внедрять биометрию не только в аэропортах. При этом другие потенциальные объекты там не назвали. В Минцифры сообщили РБК, что в первую очередь проект будет реализован в метро. В дальнейшем биометрию внедрят и на других видах транспорта.