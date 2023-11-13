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Минтранс скорректировал график внедрения биометрии на транспорте

Ведомости

Минтранс планирует установить на четыре объекта транспортной инфраструктуры системы для идентификации пассажиров с помощью биометрии в 2024 г. Об этом говорится в утвержденной правительством новой версии стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли до 2030 г.

Проект с биометрией включен в «Зеленый цифровой коридор пассажира» – так называемый общий пул проектов по упрощению оплаты проезда и допуску пассажиров. Согласно документу, в 2025 г. биометрия будет использоваться на 15 объектах инфраструктуры, а в 2026 г. – на 70. Ожидается, что к 2030 г. таких объектов будет 700.

В предыдущей версии стратегии цифровой трансформации, принятой в феврале 2021 г., планировалось уже к концу 2023 г. запустить проход по биометрии в 6% российских аэропортов, то есть как минимум на 12 объектах.

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В Минтрансе объяснили корректировку показателей по цифровой трансформации, в том числе по биометрии, «новыми вызовами, стоящими сегодня перед транспортным комплексом», пишет РБК. Там напомнили, что одним из ключевых направлений сейчас является импортозамещение технологий. Также смещение сроков было связано с мероприятиями по использованию единой биометрической системы (ЕБС) для реализации проекта, уточнили в ведомстве.

В министерстве отметили, что планируют внедрять биометрию не только в аэропортах. При этом другие потенциальные объекты там не назвали. В Минцифры сообщили РБК, что в первую очередь проект будет реализован в метро. В дальнейшем биометрию внедрят и на других видах транспорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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