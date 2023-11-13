Минтранс скорректировал график внедрения биометрии на транспорте

В министерстве отметили, что планируют внедрять биометрию не только в аэропортах. При этом другие потенциальные объекты там не назвали. В Минцифры сообщили РБК, что в первую очередь проект будет реализован в метро. В дальнейшем биометрию внедрят и на других видах транспорта.