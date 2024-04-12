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Запуск конверсионной ракеты-носителя «Старт-1М» запланирован на 2026 год

Ведомости

Запуск конверсионной ракеты-носителя «Старт-1М» запланирован на 2026 г., рассказал журналистам министр торговли и промышленности Денис Мантуров, передает ТАСС.

Он отметил, что в настоящий момент ведется разработка сверхлегких одноразовых ракет в интересах Минобороны и «Роскосмоса». Мантуров добавил, что для наращивания отечественной орбитальной группировки в этом году было запущено более 20 космических аппаратов. До конца года планируется запустить более 100 летательных аппаратов.

«Таким образом, в 2024 г. в общей сложности ожидаем запуска 123 аппаратов, в том числе 70 малых», – уточнил министр.

Он подчеркнул, что отечественная орбитальная группировка насчитывает более 240 космических аппаратов.

11 апреля пресс-служба «Роскомоса» сообщила об успешном первом запуске тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный в Амурской области.

Ракета стартовала после двух переносов на одни сутки каждый из-за обнаружившихся технических неисправностей. Пуск произошел в 12:00 по московскому времени, ступени ракеты отработали штатно.

До настоящего времени с космодрома Минобороны Плесецк в ходе летно-конструкторских испытаний было запущено три тяжелых ракеты «Ангара-А5» с макетами полезной нагрузки (в 2014, 2020 и 2021 гг.) и три легких ракеты «Ангара-1.2» (одна в 2014-м, и две – в 2022 г.), одна с макетом нагрузки и две с космическими аппаратами. Ракета «Ангара 1.2» использует в качестве первой ступени модуль УРМ, аналогичный используемым на первой и вторых ступенях тяжелой ракеты «Ангара-А5».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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