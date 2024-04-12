Запуск конверсионной ракеты-носителя «Старт-1М» запланирован на 2026 год
Запуск конверсионной ракеты-носителя «Старт-1М» запланирован на 2026 г., рассказал журналистам министр торговли и промышленности Денис Мантуров, передает ТАСС.
Он отметил, что в настоящий момент ведется разработка сверхлегких одноразовых ракет в интересах Минобороны и «Роскосмоса». Мантуров добавил, что для наращивания отечественной орбитальной группировки в этом году было запущено более 20 космических аппаратов. До конца года планируется запустить более 100 летательных аппаратов.
«Таким образом, в 2024 г. в общей сложности ожидаем запуска 123 аппаратов, в том числе 70 малых», – уточнил министр.
Он подчеркнул, что отечественная орбитальная группировка насчитывает более 240 космических аппаратов.
11 апреля пресс-служба «Роскомоса» сообщила об успешном первом запуске тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный в Амурской области.
Ракета стартовала после двух переносов на одни сутки каждый из-за обнаружившихся технических неисправностей. Пуск произошел в 12:00 по московскому времени, ступени ракеты отработали штатно.
До настоящего времени с космодрома Минобороны Плесецк в ходе летно-конструкторских испытаний было запущено три тяжелых ракеты «Ангара-А5» с макетами полезной нагрузки (в 2014, 2020 и 2021 гг.) и три легких ракеты «Ангара-1.2» (одна в 2014-м, и две – в 2022 г.), одна с макетом нагрузки и две с космическими аппаратами. Ракета «Ангара 1.2» использует в качестве первой ступени модуль УРМ, аналогичный используемым на первой и вторых ступенях тяжелой ракеты «Ангара-А5».