Запуск конверсионной ракеты-носителя «Старт-1М» запланирован на 2026 год

До настоящего времени с космодрома Минобороны Плесецк в ходе летно-конструкторских испытаний было запущено три тяжелых ракеты «Ангара-А5» с макетами полезной нагрузки (в 2014, 2020 и 2021 гг.) и три легких ракеты «Ангара-1.2» (одна в 2014-м, и две – в 2022 г.), одна с макетом нагрузки и две с космическими аппаратами. Ракета «Ангара 1.2» использует в качестве первой ступени модуль УРМ, аналогичный используемым на первой и вторых ступенях тяжелой ракеты «Ангара-А5».