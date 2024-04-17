Грузовой корабль «Прогресс МС-27» отправится к МКС в мае
Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-27» к Международной космической станции (МКС) может пройти в мае 2024 г. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
«На космодроме Байконур началась подготовка транспортного грузового корабля “Прогресс МС-27” к полету по программе 88-й миссии снабжения МКС. Сегодня в соответствии с графиком работ корабль был доставлен в безэховую камеру монтажно-испытательного корпуса площадки 254 для проведения автономных электроиспытаний», – говорится в сообщении.
Безэховая камера – помещение для проверок космических кораблей. Оно покрыто изнутри радиопоглощающим материалом с целью имитации условий космического пространства.
В конце марта в госкорпорации сообщили, что запуск грузового корабля «Прогресс МС-27» к МКС запланирован на 3 июня 2024 г.
11 апреля с космодрома «Восточный» в Амурской области прошел первый старт ракеты-носителя «Ангара-А5». Ракета стартовала после двух переносов на одни сутки каждый из-за обнаружившихся технических неисправностей. Это первый запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара» с космодрома «Восточный». До этого ракеты семейства «Ангара» стартовали с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.
«Ангара-А5» – трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса, экологически чистая и не использующая токсичные компоненты топлива. В этом ее преимущество перед ракетой-носителем «Протон-М». Ожидается, что «Ангара» полностью заменит «Протон-М» в ближайшей перспективе.