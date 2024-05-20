Мишустин призвал полностью локализовать производство фотоники в России
Полная локализация производства фотоники в России позволит стране войти в десятку мировых лидеров в этой сфере. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании по вопросу достижения технологического суверенитета в области фотоники, говорится в сообщении правительства.
Отмечается, что Мишустин поддержал предложение главы «Росатома» Алексея Лихачева о создании программы развития фотоники до 2035 г. Премьер-министр подчеркнул, что фотоника играет значительную роль в мире: до 30% рынка используется в материалах, около 20–23% рынка – в телекоммуникациях. Отдельно Мишустин отметил вопрос создания литографов, которые позволяют создавать современную продукцию электроники.
«То, что на сегодняшний день такие заделы здесь делаются, послужит, уверен, такой хорошей опорной базой для нашей промышленности, для того чтобы так или иначе все задачи, которые поставлены перед нами президентом по достижению промышленного и технологического суверенитета, были выполнены», – сказал председатель правительства.
Мишустин также напомнил, что передовая фотоника необходима для развития беспилотного транспорта, космоса, аддитивных технологий и аппаратного обеспечения для исследований в области искусственного интеллекта. Это напрямую связано с национальным целями России, утвержденными президентом России на ближайшие годы.
7 мая президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. В рамках национальной цели «Технологическое лидерство» президент поручил увеличить к 2030 г. уровень валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40% по сравнению с показателем 2022 г., а также обеспечить вхождение России в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок к 2030 г.