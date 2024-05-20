Мишустин призвал полностью локализовать производство фотоники в России

7 мая президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. В рамках национальной цели «Технологическое лидерство» президент поручил увеличить к 2030 г. уровень валовой добавленной стоимости в реальном выражении и индекса производства в обрабатывающей промышленности не менее чем на 40% по сравнению с показателем 2022 г., а также обеспечить вхождение России в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок к 2030 г.