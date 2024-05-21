Кабмин рассматривает идею с льготами для перехода компаний на отечественный софт

По оценке премьера, к декабрю 2024 г. более 50% российских компаний будут использовать отечественный софт. Он отметил, что предприятия заинтересованы в применении отечественных разработок, но есть препятствия для этого, в частности, финансовые. Мишустин добавил, что правительство будет компенсировать организациям до половины затрат на внедрение отечественного инженерного и промышленного ПО.