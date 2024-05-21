Кабмин рассматривает идею с льготами для перехода компаний на отечественный софт
Правительство РФ рассматривает идею предоставления льготных кредитов для перехода компаний на российский софт. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), передает пресс-служба кабмина.
«Михаил Мишустин сообщил, что правительство рассматривает возможность предоставления компаниям льготных кредитов для перехода на отечественный софт», – говорится в сообщении.
По оценке премьера, к декабрю 2024 г. более 50% российских компаний будут использовать отечественный софт. Он отметил, что предприятия заинтересованы в применении отечественных разработок, но есть препятствия для этого, в частности, финансовые. Мишустин добавил, что правительство будет компенсировать организациям до половины затрат на внедрение отечественного инженерного и промышленного ПО.
В январе 2024 г. «Ведомости» писали, что Минцифры установило для госкорпораций и компаний с госучастием сроки перехода на отечественный софт. Российские операционные системы (ОС), офисные пакеты, антивирусные программы и системы виртуализации они должны будут использовать с 1 января 2025 г., а системы управления базами данных (СУБД) – с 1 января 2026 г.
В феврале стало известно, что кабмин и ЦБ определят жесткий порядок перехода на отечественный софт. В частности, они будут формировать перечень объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), которые должны будут с 2025 г. обязательно отказаться от зарубежного софта.