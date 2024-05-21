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Кабмин рассматривает идею с льготами для перехода компаний на отечественный софт

Ведомости

Правительство РФ рассматривает идею предоставления льготных кредитов для перехода компаний на российский софт. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), передает пресс-служба кабмина. 

«Михаил Мишустин сообщил, что правительство рассматривает возможность предоставления компаниям льготных кредитов для перехода на отечественный софт», – говорится в сообщении.

По оценке премьера, к декабрю 2024 г. более 50% российских компаний будут использовать отечественный софт. Он отметил, что предприятия заинтересованы в применении отечественных разработок, но есть препятствия для этого, в частности, финансовые. Мишустин добавил, что правительство будет компенсировать организациям до половины затрат на внедрение отечественного инженерного и промышленного ПО.

В январе 2024 г. «Ведомости» писали, что Минцифры установило для госкорпораций и компаний с госучастием сроки перехода на отечественный софт. Российские операционные системы (ОС), офисные пакеты, антивирусные программы и системы виртуализации они должны будут использовать с 1 января 2025 г., а системы управления базами данных (СУБД) – с 1 января 2026 г.

В феврале стало известно, что кабмин и ЦБ определят жесткий порядок перехода на отечественный софт. В частности, они будут формировать перечень объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), которые должны будут с 2025 г. обязательно отказаться от зарубежного софта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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