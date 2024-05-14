Минпромторг предложит субсидии на внедрение отечественных цифровых двойников

Минпромторг предложит субсидии на внедрение отечественных цифровых двойниковВ этом сегменте доля рынка иностранных решений достигала 90%
Во втором полугодии Минпромторг запустит программу финансовой поддержки предприятий, внедряющих отечественный софт для проведения виртуальных испытаний в области машиностроения. Речь идет о создании на предприятиях так называемых цифровых двойников испытательных процессов. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Минпромторга.
«Математическое моделирование испытаний имеет абсолютно критический характер во всех отраслях машиностроения. Это тот сегмент, где доля американских решений превышала 80–90%», – заявил директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев на круглом столе, посвященном обсуждению итогов деятельности индустриальных центров компетенций (ИЦК) по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов, в Совфеде 16 апреля. В первую очередь такая ситуация была в машиностроении, авиастроении, двигателестроении, судостроении и ракетно-космической отрасли, уточнил представитель Минпромторга.