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Минпромторг предложит субсидии на внедрение отечественных цифровых двойников

В этом сегменте доля рынка иностранных решений достигала 90%
Мария Арялина
Александр Кондратюк / РИА Новости

Во втором полугодии Минпромторг запустит программу финансовой поддержки предприятий, внедряющих отечественный софт для проведения виртуальных испытаний в области машиностроения. Речь идет о создании на предприятиях так называемых цифровых двойников испытательных процессов. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Минпромторга.

«Математическое моделирование испытаний имеет абсолютно критический характер во всех отраслях машиностроения. Это тот сегмент, где доля американских решений превышала 80–90%», – заявил директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев на круглом столе, посвященном обсуждению итогов деятельности индустриальных центров компетенций (ИЦК) по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов, в Совфеде 16 апреля. В первую очередь такая ситуация была в машиностроении, авиастроении, двигателестроении, судостроении и ракетно-космической отрасли, уточнил представитель Минпромторга.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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