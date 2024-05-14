Минпромторг предложит субсидии на внедрение отечественных цифровых двойников

«Математическое моделирование испытаний имеет абсолютно критический характер во всех отраслях машиностроения. Это тот сегмент, где доля американских решений превышала 80–90%», – заявил директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев на круглом столе, посвященном обсуждению итогов деятельности индустриальных центров компетенций (ИЦК) по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов, в Совфеде 16 апреля. В первую очередь такая ситуация была в машиностроении, авиастроении, двигателестроении, судостроении и ракетно-космической отрасли, уточнил представитель Минпромторга.