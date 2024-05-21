Мишустин: инвестиции компаний в IT-технологии превысили 4 трлн рублей

20 мая «Ведомости» писали, что Минэкономразвития упростило патентование IT-разработок. Для получения правовой охраны изобретения разработчик должен будет подтвердить работоспособность технологии с использованием реальных устройств. Ранее такие патенты на софт не выдавались, так как правил патентования не было, а IТ-разработки охранялись только авторским правом, которое защищало дизайн и код на бумаге, но не принцип работы продукта. Это облегчало кражу непатентованного продукта разработчиков конкурентами.