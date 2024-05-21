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Мишустин: инвестиции компаний в IT-технологии превысили 4 трлн рублей

Ведомости

Инвестиции компаний всех отраслей в IT-технологии превысили 4 трлн руб. за последние четыре года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он отметил, что показатели выросли более чем на 80%. При этом объем средств, которые направлены на развитие цифровой сферы, увеличился на треть (до 1,5 трлн руб.), а внедрение программных продуктов – в 2,5 раза.

Кроме того, Мишустин подчеркнул, что масштабные задачи по цифровой трансформации страны требуют скоординированных действий бизнеса и государства.

20 мая «Ведомости» писали, что Минэкономразвития упростило патентование IT-разработок. Для получения правовой охраны изобретения разработчик должен будет подтвердить работоспособность технологии с использованием реальных устройств. Ранее такие патенты на софт не выдавались, так как правил патентования не было, а IТ-разработки охранялись только авторским правом, которое защищало дизайн и код на бумаге, но не принцип работы продукта. Это облегчало кражу непатентованного продукта разработчиков конкурентами.

Замминистра экономического развития Максим Колесников отметил, что приказ Минэкономразвития – это ответ на запрос бизнеса. Изменения внесут определенность по патентованию решений в области IТ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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