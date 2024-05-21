Мишустин: инвестиции компаний в IT-технологии превысили 4 трлн рублей
Инвестиции компаний всех отраслей в IT-технологии превысили 4 трлн руб. за последние четыре года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Он отметил, что показатели выросли более чем на 80%. При этом объем средств, которые направлены на развитие цифровой сферы, увеличился на треть (до 1,5 трлн руб.), а внедрение программных продуктов – в 2,5 раза.
Кроме того, Мишустин подчеркнул, что масштабные задачи по цифровой трансформации страны требуют скоординированных действий бизнеса и государства.
20 мая «Ведомости» писали, что Минэкономразвития упростило патентование IT-разработок. Для получения правовой охраны изобретения разработчик должен будет подтвердить работоспособность технологии с использованием реальных устройств. Ранее такие патенты на софт не выдавались, так как правил патентования не было, а IТ-разработки охранялись только авторским правом, которое защищало дизайн и код на бумаге, но не принцип работы продукта. Это облегчало кражу непатентованного продукта разработчиков конкурентами.
Замминистра экономического развития Максим Колесников отметил, что приказ Минэкономразвития – это ответ на запрос бизнеса. Изменения внесут определенность по патентованию решений в области IТ.