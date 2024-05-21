Серверы и системы хранения могут исключить из параллельного импорта
Серверы и системы хранения данных могут быть исключены из списка параллельного импорта, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли России Василия Шпака.
«Да, сейчас мы действительно получили предложения от отрасли. Прорабатываем запрос на исключение части позиций по вычислительной технике. В первую очередь обсуждаем серверы и системы хранения данных», – рассказал он агентству.
9 апреля «Ведомости» писали, что Минпромторг прорабатывает вопрос повышения ввозных таможенных пошлин на радиоэлектронную продукцию. В ведомстве сообщили, что в первую очередь рассматривается возможность повышения пошлин по товарным категориям, в которых объем внутреннего производства достаточен для покрытия потребностей рынка.
25 декабря 2023 г. глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что механизм параллельного импорта будет продлен на 2024 г. Он также заявил, что перечень и номенклатура товаров будут уменьшаться по мере того, как российские компании начнут выходить на заданные показатели объемов и качества.
Параллельный импорт предполагает ввоз в РФ оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя, данный механизм заработал 29 марта 2022 г. в ответ на западные санкции. В конце прошлого года первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявлял, что за два года по параллельному импорту в Россию ввезли товаров на сумму более $70 млрд.