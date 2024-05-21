Серверы и системы хранения могут исключить из параллельного импорта

Параллельный импорт предполагает ввоз в РФ оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя, данный механизм заработал 29 марта 2022 г. в ответ на западные санкции. В конце прошлого года первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявлял, что за два года по параллельному импорту в Россию ввезли товаров на сумму более $70 млрд.