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Серверы и системы хранения могут исключить из параллельного импорта

Ведомости

Серверы и системы хранения данных могут быть исключены из списка параллельного импорта, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли России Василия Шпака.

«Да, сейчас мы действительно получили предложения от отрасли. Прорабатываем запрос на исключение части позиций по вычислительной технике. В первую очередь обсуждаем серверы и системы хранения данных», – рассказал он агентству.

9 апреля «Ведомости» писали, что Минпромторг прорабатывает вопрос повышения ввозных таможенных пошлин на радиоэлектронную продукцию. В ведомстве сообщили, что в первую очередь рассматривается возможность повышения пошлин по товарным категориям, в которых объем внутреннего производства достаточен для покрытия потребностей рынка.

25 декабря 2023 г. глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что механизм параллельного импорта будет продлен на 2024 г. Он также заявил, что перечень и номенклатура товаров будут уменьшаться по мере того, как российские компании начнут выходить на заданные показатели объемов и качества.

Параллельный импорт предполагает ввоз в РФ оригинальных товаров без разрешения правообладателя или производителя, данный механизм заработал 29 марта 2022 г. в ответ на западные санкции. В конце прошлого года первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявлял, что за два года по параллельному импорту в Россию ввезли товаров на сумму более $70 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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