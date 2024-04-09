Минпромторг предложил повысить таможенные пошлины на ввоз электроники

Минпромторг предложил повысить таможенные пошлины на ввоз электроникиРоссийские производители идею поддерживают, но ритейлеры категорически против
Минпромторг прорабатывает вопрос повышения ввозных таможенных пошлин на радиоэлектронную продукцию, следует из письма, которое ведомство направило профильным ассоциациям, производителям электроники и госкорпорациям. Письмо есть в распоряжении «Ведомостей», его получение подтвердил собеседник в одном из профильных объединений. Также министерство попросило компании предоставить данные о текущих объемах производства радиоэлектронной продукции и потенциале рынка.
Среди получателей письма указаны консорциумы «Вычислительная техника» (входят «Аквариус», Yadro и др. производители электроники), «Телекоммуникационные технологии» (входят «Ростелеком», ГК «Элемент», «Ростех» и др.), «Светотехника», ассоциация предприятий «Электронное машиностроение», госкорпорации «Ростех» и «Роскосмос» и др. Письмо было отправлено 29 февраля 2024 г.