Минпромторг предложил повысить таможенные пошлины на ввоз электроники

Минпромторг прорабатывает вопрос повышения ввозных таможенных пошлин на радиоэлектронную продукцию, следует из письма, которое ведомство направило профильным ассоциациям, производителям электроники и госкорпорациям. Письмо есть в распоряжении «Ведомостей», его получение подтвердил собеседник в одном из профильных объединений. Также министерство попросило компании предоставить данные о текущих объемах производства радиоэлектронной продукции и потенциале рынка.