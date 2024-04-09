/ Технологии

Минпромторг предложил повысить таможенные пошлины на ввоз электроники

Российские производители идею поддерживают, но ритейлеры категорически против
Кристина Холупова
Анна Устинова
Повышение пошлин поможет сборщикам электроники, но может повысить цены на импортную электронику/ Максим Стулов / Ведомости

Минпромторг прорабатывает вопрос повышения ввозных таможенных пошлин на радиоэлектронную продукцию, следует из письма, которое ведомство направило профильным ассоциациям, производителям электроники и госкорпорациям. Письмо есть в распоряжении «Ведомостей», его получение подтвердил собеседник в одном из профильных объединений. Также министерство попросило компании предоставить данные о текущих объемах производства радиоэлектронной продукции и потенциале рынка.

Среди получателей письма указаны консорциумы «Вычислительная техника» (входят «Аквариус», Yadro и др. производители электроники), «Телекоммуникационные технологии» (входят «Ростелеком», ГК «Элемент», «Ростех» и др.), «Светотехника», ассоциация предприятий «Электронное машиностроение», госкорпорации «Ростех» и «Роскосмос» и др. Письмо было отправлено 29 февраля 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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