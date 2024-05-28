Минцифры обсуждает введение сбора с компаний за использование зарубежного софта

Минцифры обсуждает введение сбора с компаний за использование зарубежного софтаЭто должно «уравнять» российское и иностранное ПО, считают в ведомстве
Минцифры рассматривает введение сбора с российских компаний, продолжающих использовать иностранный софт. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на TAdviser SummIT, передает ТАСС.
По его словам, правительство обсуждает создание дополнительных стимулов для перехода бизнеса на российское ПО, речь идет о «налоговых мотивациях».
Вместе с тем Минцифры думает о введении «определенной платы, сбора» для компаний, которые хотят продолжить пользоваться зарубежным софтом. Шадаев выразил мнение, что такая мера должна «уравнять» условия внедрения российского ПО с иностранным.
На пленарном заседании IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин рассматривает идею предоставления льготных кредитов для перехода компаний на российский софт. По его оценке, к декабрю 2024 г. более половины российских компаний будут использовать отечественное ПО. Мишустин добавил, что правительство будет компенсировать организациям до половины затрат на внедрение отечественного инженерного и промышленного ПО.