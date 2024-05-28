Минцифры обсуждает введение сбора с компаний за использование зарубежного софта

На пленарном заседании IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин рассматривает идею предоставления льготных кредитов для перехода компаний на российский софт. По его оценке, к декабрю 2024 г. более половины российских компаний будут использовать отечественное ПО. Мишустин добавил, что правительство будет компенсировать организациям до половины затрат на внедрение отечественного инженерного и промышленного ПО.