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Минцифры обсуждает введение сбора с компаний за использование зарубежного софта

Это должно «уравнять» российское и иностранное ПО, считают в ведомстве
Ведомости

Минцифры рассматривает введение сбора с российских компаний, продолжающих использовать иностранный софт. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на TAdviser SummIT, передает ТАСС.

По его словам, правительство обсуждает создание дополнительных стимулов для перехода бизнеса на российское ПО, речь идет о «налоговых мотивациях».

Вместе с тем Минцифры думает о введении «определенной платы, сбора» для компаний, которые хотят продолжить пользоваться зарубежным софтом. Шадаев выразил мнение, что такая мера должна «уравнять» условия внедрения российского ПО с иностранным.

На пленарном заседании IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин рассматривает идею предоставления льготных кредитов для перехода компаний на российский софт. По его оценке, к декабрю 2024 г. более половины российских компаний будут использовать отечественное ПО. Мишустин добавил, что правительство будет компенсировать организациям до половины затрат на внедрение отечественного инженерного и промышленного ПО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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