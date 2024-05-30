Европол сообщил о проведении операции против ботнетов

Для DDoS-атак, проводимых с помощью ботнетов, используются компьютерные сети с запущенными на устройствах ботами. Каждым таким устройством злоумышленник может управлять удаленно без ведома владельца. Ботнеты могут состоять как из зараженных устройств пользователей (например, компьютеров с активированными на них вирусами), так и из устройств интернета вещей (IoT): умных колонок, пылесосов и проч. Один ботнет может включать сотни тысяч устройств. Суть атаки заключается в том, что все участники ботнета одновременно начинают отправлять запросы к атакуемому ресурсу, что в результате приводит к отказам системы, а добросовестные пользователи теряют доступ к нему.