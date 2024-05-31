Несколько регионов РФ запретили операторам размещать станции вблизи жилых домов

Крупнейшие операторы говорят о минусах такого регулирования. В Tele2 заявили, что при ограничении в 50 м до жилых домов строительство сети невозможно, поскольку локации в городских условиях для станций найти просто не получится. В компании отметили, что это может привести к «деградации сервисов».