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Несколько регионов РФ запретили операторам размещать станции вблизи жилых домов

Ведомости

Власти ряда регионов запретили сотовым операторам размещать базовые станции вблизи (50-150 м) жилых домов и социальных объектов. Об этом сообщил вице-президент МТС по взаимодействию с госорганами Андрей Рего в рамках конференции «Телеком: Перезагрузка» Comnews, пишет «Коммерсантъ».

По его словам, такие ограничения уже ввели в Московской, Костромской, Пензенской и Вологодской областях. Возможность принятия мер сейчас рассматривают и власти Санкт-Петербурга.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь в январе объяснял необходимость отодвинуть вышки связи от жилых домов тем, что горожане считают их размещение не только незаконным, но и угрожающим их здоровью. В МТС отметили, что в случае принятия законопроекта связь в центральной части города «может исчезнуть совсем».

В Минцифры пообещали детально изучить и проработать вопрос об ограничениях на строительство сетей связи вблизи жилых домов и соцобъектов с отраслью, регионами и заинтересованными ведомствами.

Собеседник «Коммерсанта» на рынке отметил, что похожее регулирование в 2024 г. планируется еще в нескольких регионах. Другой источник пояснил, что запрет не обязывает операторов демонстрировать станции, но им придется «закладывать уплату штрафов».

Крупнейшие операторы говорят о минусах такого регулирования. В Tele2 заявили, что при ограничении в 50 м до жилых домов строительство сети невозможно, поскольку локации в городских условиях для станций найти просто не получится. В компании отметили, что это может привести к «деградации сервисов».

«Мегафон» обратил внимание, что ограничения усложняют задачу по построению покрытия сети и выполнению обязательств операторов на соцобъектах и в малых населенных пунктах. В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») заявили, что вопросы о подобных ограничениях должны решаться на федеральном уровне, запрета на размещение сетей связи быть не должно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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