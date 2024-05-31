Несколько регионов РФ запретили операторам размещать станции вблизи жилых домов
По его словам, такие ограничения уже ввели в Московской, Костромской, Пензенской и Вологодской областях. Возможность принятия мер сейчас рассматривают и власти Санкт-Петербурга.
Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь в январе объяснял необходимость отодвинуть вышки связи от жилых домов тем, что горожане считают их размещение не только незаконным, но и угрожающим их здоровью. В МТС отметили, что в случае принятия законопроекта связь в центральной части города «может исчезнуть совсем».
В Минцифры пообещали детально изучить и проработать вопрос об ограничениях на строительство сетей связи вблизи жилых домов и соцобъектов с отраслью, регионами и заинтересованными ведомствами.
Собеседник «Коммерсанта» на рынке отметил, что похожее регулирование в 2024 г. планируется еще в нескольких регионах. Другой источник пояснил, что запрет не обязывает операторов демонстрировать станции, но им придется «закладывать уплату штрафов».
Крупнейшие операторы говорят о минусах такого регулирования. В Tele2 заявили, что при ограничении в 50 м до жилых домов строительство сети невозможно, поскольку локации в городских условиях для станций найти просто не получится. В компании отметили, что это может привести к «деградации сервисов».
«Мегафон» обратил внимание, что ограничения усложняют задачу по построению покрытия сети и выполнению обязательств операторов на соцобъектах и в малых населенных пунктах. В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») заявили, что вопросы о подобных ограничениях должны решаться на федеральном уровне, запрета на размещение сетей связи быть не должно.