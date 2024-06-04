Министр ОАЭ назвал сделку с Microsoft началом тесного сотрудничества с США
Инвестиционное соглашение между корпорацией Microsoft и базирующимся в Абу-Даби холдингом G42 является частью стратегии по изменению экономики ОАЭ, это начало более тесного технологического сотрудничества с США, заявил газете Financial Times (FT) министр по вопросам искусственного интеллекта ОАЭ Омар Султан Аль Олама.
Microsoft в апреле сообщила, что инвестирует $1,5 млрд в холдинг G42 для ускорения развития ИИ и глобальной экспансии. Заключение сделки, как пишет FT, произошло после «месяцев» переговоров между официальными лицами двух стран, а в рамках соглашения G42 пообещала отказаться от китайских систем. Reuters писало, что партнерство происходит на фоне попыток Вашингтона помешать технологическому прогрессу Пекина, а G42 отказалась от инвестиций в КНР и приступила к выводу китайского оборудования из процесса производства.
«Теперь вы увидите результаты этого брака, если можно использовать это слово, как между G42 и Microsoft, так и между ОАЭ и Соединенными Штатами», – сказал Аль Олама.
«Самые передовые» технологии, добавил он, должны быть согласованы с американскими игроками, а Штатам необходимо дать гарантии.
ОАЭ стремятся повысить эффективность крупнейших предприятий и наращивают возможности ИИ в ключевых секторах – от здравоохранения до обороны, указывает газета. Национальная нефтяная компания Абу-Даби заявила, что использование инструментов ИИ в прошлом году помогло сэкономить $500 млн, пишет FT.