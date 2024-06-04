Министр ОАЭ назвал сделку с Microsoft началом тесного сотрудничества с США

Microsoft в апреле сообщила, что инвестирует $1,5 млрд в холдинг G42 для ускорения развития ИИ и глобальной экспансии. Заключение сделки, как пишет FT, произошло после «месяцев» переговоров между официальными лицами двух стран, а в рамках соглашения G42 пообещала отказаться от китайских систем. Reuters писало, что партнерство происходит на фоне попыток Вашингтона помешать технологическому прогрессу Пекина, а G42 отказалась от инвестиций в КНР и приступила к выводу китайского оборудования из процесса производства.