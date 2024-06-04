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Министр ОАЭ назвал сделку с Microsoft началом тесного сотрудничества с США

Ведомости

Инвестиционное соглашение между корпорацией Microsoft и базирующимся в Абу-Даби холдингом G42 является частью стратегии по изменению экономики ОАЭ, это начало более тесного технологического сотрудничества с США, заявил газете Financial Times (FT) министр по вопросам искусственного интеллекта ОАЭ Омар Султан Аль Олама.

Microsoft в апреле сообщила, что инвестирует $1,5 млрд в холдинг G42 для ускорения развития ИИ и глобальной экспансии. Заключение сделки, как пишет FT, произошло после «месяцев» переговоров между официальными лицами двух стран, а в рамках соглашения G42 пообещала отказаться от китайских систем. Reuters писало, что партнерство происходит на фоне попыток Вашингтона помешать технологическому прогрессу Пекина, а G42 отказалась от инвестиций в КНР и приступила к выводу китайского оборудования из процесса производства.

«Теперь вы увидите результаты этого брака, если можно использовать это слово, как между G42 и Microsoft, так и между ОАЭ и Соединенными Штатами», – сказал Аль Олама.

«Самые передовые» технологии, добавил он, должны быть согласованы с американскими игроками, а Штатам необходимо дать гарантии.

ОАЭ стремятся повысить эффективность крупнейших предприятий и наращивают возможности ИИ в ключевых секторах – от здравоохранения до обороны, указывает газета. Национальная нефтяная компания Абу-Даби заявила, что использование инструментов ИИ в прошлом году помогло сэкономить $500 млн, пишет FT.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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