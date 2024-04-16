Microsoft инвестирует $1,5 млрд в развитие ИИ эмиратской компанией G42
Американская корпорация Microsoft инвестирует $1,5 млрд в базирующийся в Абу-Даби холдинг G42 для ускорения развития искусственного интеллекта (ИИ) и глобальной экспансии. Об этом сообщается на сайтах компаний.
«G42 будет запускать свои приложения и услуги искусственного интеллекта на Microsoft Azure и станет партнером по предоставлению передовых решений ИИ клиентам государственного сектора и крупным предприятиям по всему миру», – отмечается в пресс-релизе корпорации.
Также предстоит совместная работа по внедрению ИИ и цифровой инфраструктуры в страны Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки. В рамках этого расширенного партнерства вице-председатель и президент Microsoft Брэд Смит войдет в совет директоров G42.
Компании также договорились развивать кадровый потенциал в сфере ИИ. Для этого будет создан фонд для разработчиков в размере $1 млрд.
Подчеркивается, что коммерческое партнерство подкреплено гарантиями обоим правительствам посредством первого в своем роде соглашения о применении лучших практик мирового уровня для обеспечения безопасной, надежной и ответственной разработки и внедрения ИИ.
Как пишет Reuters, партнерство происходит на фоне попыток Вашингтона помешать технологическому прогрессу Пекина, когда США добавили четыре китайские компании в черный список экспорта за стремление приобрести чипы ИИ для китайской армии. Агентство отмечает, что G42 отказалась от инвестиций в КНР и приступила к выводу китайского оборудования из процесса производства.
В феврале американский предприниматель Илон Маск подал в суд на компанию OpenAI, а также на ее основателя и разработчика нейросети ChatGPT Сэма Альтмана. В нем сообщается, что сотрудничество компании с Microsoft нарушает обязательства по безопасной разработке общего искусственного интеллекта, то есть на уровне человеческого или на еще более высоком. Маск считает, что ответчики теперь работают только ради прибыли, сообщал Reuters. В апреле прошлого года предприниматель утверждал, что Microsoft имеет очень сильное влияние на OpenAI, если не контролирует ее напрямую. При этом в ноябре в корпорации заявили, что у нее будет место наблюдателя в совете директоров без права голоса, писало Reuters.