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Microsoft инвестирует $1,5 млрд в развитие ИИ эмиратской компанией G42

Ведомости

Американская корпорация Microsoft инвестирует $1,5 млрд в базирующийся в Абу-Даби холдинг G42 для ускорения развития искусственного интеллекта (ИИ) и глобальной экспансии. Об этом сообщается на сайтах компаний.

«G42 будет запускать свои приложения и услуги искусственного интеллекта на Microsoft Azure и станет партнером по предоставлению передовых решений ИИ клиентам государственного сектора и крупным предприятиям по всему миру», – отмечается в пресс-релизе корпорации.

Также предстоит совместная работа по внедрению ИИ и цифровой инфраструктуры в страны Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки. В рамках этого расширенного партнерства вице-председатель и президент Microsoft Брэд Смит войдет в совет директоров G42.

Компании также договорились развивать кадровый потенциал в сфере ИИ. Для этого будет создан фонд для разработчиков в размере $1 млрд.

Подчеркивается, что коммерческое партнерство подкреплено гарантиями обоим правительствам посредством первого в своем роде соглашения о применении лучших практик мирового уровня для обеспечения безопасной, надежной и ответственной разработки и внедрения ИИ.

Как пишет Reuters, партнерство происходит на фоне попыток Вашингтона помешать технологическому прогрессу Пекина, когда США добавили четыре китайские компании в черный список экспорта за стремление приобрести чипы ИИ для китайской армии. Агентство отмечает, что G42 отказалась от инвестиций в КНР и приступила к выводу китайского оборудования из процесса производства.

В феврале американский предприниматель Илон Маск подал в суд на компанию OpenAI, а также на ее основателя и разработчика нейросети ChatGPT Сэма Альтмана. В нем сообщается, что сотрудничество компании с Microsoft нарушает обязательства по безопасной разработке общего искусственного интеллекта, то есть на уровне человеческого или на еще более высоком. Маск считает, что ответчики теперь работают только ради прибыли, сообщал Reuters. В апреле прошлого года предприниматель утверждал, что Microsoft имеет очень сильное влияние на OpenAI, если не контролирует ее напрямую. При этом в ноябре в корпорации заявили, что у нее будет место наблюдателя в совете директоров без права голоса, писало Reuters.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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