Microsoft инвестирует $1,5 млрд в развитие ИИ эмиратской компанией G42

В феврале американский предприниматель Илон Маск подал в суд на компанию OpenAI, а также на ее основателя и разработчика нейросети ChatGPT Сэма Альтмана. В нем сообщается, что сотрудничество компании с Microsoft нарушает обязательства по безопасной разработке общего искусственного интеллекта, то есть на уровне человеческого или на еще более высоком. Маск считает, что ответчики теперь работают только ради прибыли, сообщал Reuters. В апреле прошлого года предприниматель утверждал, что Microsoft имеет очень сильное влияние на OpenAI, если не контролирует ее напрямую. При этом в ноябре в корпорации заявили, что у нее будет место наблюдателя в совете директоров без права голоса, писало Reuters.