Трафик из запрещенных в России соцсетей перетек в Telegram

Трафик из запрещенных в России соцсетей перетек в TelegramОбъем нагрузки на азиатские, в частности китайские, онлайн-платформы практически не изменился
Разворота потоков интернет-трафика на азиатские онлайн-платформы не произошло. После блокировки в России сервисов Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской в России и запрещенной) россияне стали пользоваться Telegram и VK. Об этом рассказали представители операторов связи большой четверки и нескольких онлайн-платформ на XV Международной конференции TransNet по магистральным сетям связи группы компаний ComNews.
Когда российским пользователям «отключили» зарубежные сервисы, трафик перетек в Telegram, отметил генеральный директор Piter-IX Николай Метлюк. Часть его пошла через инструменты обхода блокировок, но измерить эту долю и понять, на какие именно ресурсы она шла, не представляется возможным, следует из выступления Метлюка на конференции. Трафик заблокированных компаний в России соцсетей упал в разы и в основном перераспределился в Telegram, подтвердила директор департамента коммерческого управления ресурсами МТС Ольга Макарова.