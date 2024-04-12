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Трафик из запрещенных в России соцсетей перетек в Telegram

Объем нагрузки на азиатские, в частности китайские, онлайн-платформы практически не изменился
Анна Устинова
Интернет-трафик не перенаправится на восток, пока в России не выучат китайский/ Алексей Орлов / Ведомости

Разворота потоков интернет-трафика на азиатские онлайн-платформы не произошло. После блокировки в России сервисов Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признанной экстремистской в России и запрещенной) россияне стали пользоваться Telegram и VK. Об этом рассказали представители операторов связи большой четверки и нескольких онлайн-платформ на XV Международной конференции TransNet по магистральным сетям связи группы компаний ComNews.

Когда российским пользователям «отключили» зарубежные сервисы, трафик перетек в Telegram, отметил генеральный директор Piter-IX Николай Метлюк. Часть его пошла через инструменты обхода блокировок, но измерить эту долю и понять, на какие именно ресурсы она шла, не представляется возможным, следует из выступления Метлюка на конференции. Трафик заблокированных компаний в России соцсетей упал в разы и в основном перераспределился в Telegram, подтвердила директор департамента коммерческого управления ресурсами МТС Ольга Макарова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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