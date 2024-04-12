Трафик из запрещенных в России соцсетей перетек в Telegram

Когда российским пользователям «отключили» зарубежные сервисы, трафик перетек в Telegram, отметил генеральный директор Piter-IX Николай Метлюк. Часть его пошла через инструменты обхода блокировок, но измерить эту долю и понять, на какие именно ресурсы она шла, не представляется возможным, следует из выступления Метлюка на конференции. Трафик заблокированных компаний в России соцсетей упал в разы и в основном перераспределился в Telegram, подтвердила директор департамента коммерческого управления ресурсами МТС Ольга Макарова.