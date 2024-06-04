Сервис Duolingo сообщил об удалении материалов с ЛГБТ-пропагандой

В апреле РКН сообщил, что направил сервису Duolingo требование проверить контент на предмет распространения пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и устранить нарушения. В ведомстве напомнили, что за пропаганду ЛГБТ в России предусмотрена ответственность – штраф от 1 млн до 4 млн руб. К ресурсу, который нарушает требование закона, также могут ограничить доступ. Проверку Duolingo на предмет распространения пропаганды ЛГБТ Роскомнадзор начал 9 февраля, это произошло после жалоб на сервис родителей уфимских школьников.