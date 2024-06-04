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Сервис Duolingo сообщил об удалении материалов с ЛГБТ-пропагандой

Ведомости

Сервис для изучения языков Duolingo удалил из своего приложения материалы с ЛГБТ-пропагандой (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регулятора. 

«Компания Duolingo направила в Роскомнадзор ответное письмо, в котором подтвердила, что она удалила из обучающего приложения материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения», – сказали агентству.

В апреле РКН сообщил, что направил сервису Duolingo требование проверить контент на предмет распространения пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и устранить нарушения. В ведомстве напомнили, что за пропаганду ЛГБТ в России предусмотрена ответственность – штраф от 1 млн до 4 млн руб. К ресурсу, который нарушает требование закона, также могут ограничить доступ. Проверку Duolingo на предмет распространения пропаганды ЛГБТ Роскомнадзор начал 9 февраля, это произошло после жалоб на сервис родителей уфимских школьников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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