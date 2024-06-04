Сотрудники OpenAI и Google DeepMind заявили о рисках технологии ИИ

Авторы обращения указывают, что, пока за разработчиками не будет эффективного государственного надзора, работники корпораций являются одними из немногих, кто может привлечь их к ответственности перед обществом. В связи с этим повышается риск оказания давления на информаторов. Кроме того, компании обязывают их подписывать широкие соглашения о конфиденциальности. Поэтому подписанты призывают разработчиков ИИ придерживаться ряда принципов, в том числе поддерживать культуру открытой критики и проверять анонимные сообщения о возможных рисках, которые несет технология.