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Сотрудники OpenAI и Google DeepMind заявили о рисках технологии ИИ

Ведомости

Бывшие и действующие сотрудники американских разработчиков искусственного интеллекта OpenAI и Google DeepMind подписали открытое письмо, в котором заявили о рисках, которые несет искусственный интеллект (ИИ), и призвали защитить их от возможного возмездия компаний за критику. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на обращение.

«Эти риски варьируются от дальнейшего углубления существующего неравенства до манипуляций и дезинформации, до потери контроля над автономными системами ИИ, что потенциально может привести к исчезновению человечества», – говорится в письме. Его подписали 16 человек, восемь из них являются бывшими сотрудниками OpenAI и Google DeepMind.

Авторы обращения указывают, что, пока за разработчиками не будет эффективного государственного надзора, работники корпораций являются одними из немногих, кто может привлечь их к ответственности перед обществом. В связи с этим повышается риск оказания давления на информаторов. Кроме того, компании обязывают их подписывать широкие соглашения о конфиденциальности. Поэтому подписанты призывают разработчиков ИИ придерживаться ряда принципов, в том числе поддерживать культуру открытой критики и проверять анонимные сообщения о возможных рисках, которые несет технология.

В феврале основатель и гендиректор американской компании-разработчика чат-бота ChatGPT OpenAI Сэм Альтман призвал создать международное объединение для выработки мер безопасности при работе с программами на основе ИИ. По его мнению, это следует сделать прежде, чем создавать наиболее мощную технологию, сообщал ABC News. В мае прошлого года разработчик нейросети уже обращался к сенату США с предложением урегулировать ИИ. Альтман заявил, что необходимо создать новое агентство для лицензирования разработчиков и ввести для них независимый аудит. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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