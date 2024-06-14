Цифровизация городов России выросла на 55% с 2018 года

Минстрой России реализует проект «Умный город» с 2018 г. в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Цифровая экономика». Проект направлен на рост конкурентоспособности городов России, создание эффективной системы управления городским хозяйством, а также безопасных и комфортных условий для жизни людей.