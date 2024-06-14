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Цифровизация городов России выросла на 55% с 2018 года

Ведомости

Реализация проекта «Умный город» позволила повысить уровень цифровизации на 55% с 2018 г., сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Итоги расчета индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов» за 2023 г. были подведены на пленарном заседании V Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город» в Перми.

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин рассказал, что с 2020 г. в России ежегодно определяется индекс «IQ городов»: оценку проходят интеллектуальные системы тепло-, водо- и газоснабжения, датчики контроля качества воздуха и другие показатели.

«По итогам расчета индекса, его среднее значение достигло 61 балла из 120 возможных, что на 11% выше, чем в 2022 г.», – сказал Хуснуллин.

Файзуллин в свою очередь отметил, что в 2024 г. индекс IQ, позволяющий оценить уровень цифровизации городского хозяйства, был рассчитан для 235 городов.

«Лидерами в каждой категории стали Москва, Тюмень, Южно-Сахалинск и Чернушинский городской округ», – рассказал министр.

Минстрой России реализует проект «Умный город» с 2018 г. в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Цифровая экономика». Проект направлен на рост конкурентоспособности городов России, создание эффективной системы управления городским хозяйством, а также безопасных и комфортных условий для жизни людей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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