Цифровизация городов России выросла на 55% с 2018 года
Реализация проекта «Умный город» позволила повысить уровень цифровизации на 55% с 2018 г., сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
Итоги расчета индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов» за 2023 г. были подведены на пленарном заседании V Международного форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город» в Перми.
Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин рассказал, что с 2020 г. в России ежегодно определяется индекс «IQ городов»: оценку проходят интеллектуальные системы тепло-, водо- и газоснабжения, датчики контроля качества воздуха и другие показатели.
«По итогам расчета индекса, его среднее значение достигло 61 балла из 120 возможных, что на 11% выше, чем в 2022 г.», – сказал Хуснуллин.
Файзуллин в свою очередь отметил, что в 2024 г. индекс IQ, позволяющий оценить уровень цифровизации городского хозяйства, был рассчитан для 235 городов.
«Лидерами в каждой категории стали Москва, Тюмень, Южно-Сахалинск и Чернушинский городской округ», – рассказал министр.
Минстрой России реализует проект «Умный город» с 2018 г. в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Цифровая экономика». Проект направлен на рост конкурентоспособности городов России, создание эффективной системы управления городским хозяйством, а также безопасных и комфортных условий для жизни людей.