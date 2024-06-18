Apple отказывается от опции «заплати позже» после ее внедрения в США в 2023 году
Apple отказалась от опции «заплати позже» (Apple Pay Later) спустя несколько месяцев после ее внедрения в США, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на компанию.
«С введением нового глобального сервиса рассрочек мы больше не будем предлагать Apple Pay Later в США», – цитирует газета компанию.
Как отмечает издание, пользователи, у которых уже есть открытые кредиты через Apple Pay Later, по-прежнему будут иметь доступ к функциям, но новые кредиты предлагаться не будут. Отказ от Apple Pay Later в технологическом гиганте объяснили переходом к новому сервису кредитования посредством кредитных и дебетовых карт сторонних производителей.
FT напоминает, что Apple анонсировала введение услуги Pay Later в 2022 г. Согласно оценке издания, это стало «серьезным вторжением в сферу традиционных банковских услуг», так как технологическая компания выдавала краткосрочные кредиты самостоятельно, а не в партнерстве с банком. В США услугу представили в марте 2023 г. Услуга позволяла пользователям оформить кредит на сумму от $50 до $1000 для оплаты покупок, сделанных на iPhone и iPad в магазинах, принимающих Apple Pay, в интернете и в приложениях.
10 июня Apple представила свою технологию искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence, которая будет интегрирована в набор приложений. Компания заявила, что эта технология позволит использовать новые инструменты, в том числе те, которые могут генерировать текст и изображения, а также извлекать и анализировать информацию в различных приложениях. Apple также представила новейшую операционную систему для своей гарнитуры смешанной реальности Vision Pro и iPhone.