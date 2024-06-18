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Apple отказывается от опции «заплати позже» после ее внедрения в США в 2023 году

Ведомости

Apple отказалась от опции «заплати позже» (Apple Pay Later) спустя несколько месяцев после ее внедрения в США, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на компанию.

«С введением нового глобального сервиса рассрочек мы больше не будем предлагать Apple Pay Later в США», – цитирует газета компанию.

Как отмечает издание, пользователи, у которых уже есть открытые кредиты через Apple Pay Later, по-прежнему будут иметь доступ к функциям, но новые кредиты предлагаться не будут. Отказ от Apple Pay Later в технологическом гиганте объяснили переходом к новому сервису кредитования посредством кредитных и дебетовых карт сторонних производителей.

FT напоминает, что Apple анонсировала введение услуги Pay Later в 2022 г. Согласно оценке издания, это стало «серьезным вторжением в сферу традиционных банковских услуг», так как технологическая компания выдавала краткосрочные кредиты самостоятельно, а не в партнерстве с банком. В США услугу представили в марте 2023 г. Услуга позволяла пользователям оформить кредит на сумму от $50 до $1000 для оплаты покупок, сделанных на iPhone и iPad в магазинах, принимающих Apple Pay, в интернете и в приложениях.

10 июня Apple представила свою технологию искусственного интеллекта под названием Apple Intelligence, которая будет интегрирована в набор приложений. Компания заявила, что эта технология позволит использовать новые инструменты, в том числе те, которые могут генерировать текст и изображения, а также извлекать и анализировать информацию в различных приложениях. Apple также представила новейшую операционную систему для своей гарнитуры смешанной реальности Vision Pro и iPhone.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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