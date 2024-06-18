Apple отказывается от опции «заплати позже» после ее внедрения в США в 2023 году

FT напоминает, что Apple анонсировала введение услуги Pay Later в 2022 г. Согласно оценке издания, это стало «серьезным вторжением в сферу традиционных банковских услуг», так как технологическая компания выдавала краткосрочные кредиты самостоятельно, а не в партнерстве с банком. В США услугу представили в марте 2023 г. Услуга позволяла пользователям оформить кредит на сумму от $50 до $1000 для оплаты покупок, сделанных на iPhone и iPad в магазинах, принимающих Apple Pay, в интернете и в приложениях.