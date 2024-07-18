Прибыль TSMC во II квартале выросла на 36%

TSMC – крупнейший в мире производитель микросхем, является крупным поставщиком для Apple и Nvidia. За I квартал производитель нарастил чистую прибыль на 8,9% до 225,5 млрд новых тайваньских долларов ($6,95 млрд) с 206,9 млрд ($6,38 млрд) годом ранее.