Прибыль TSMC во II квартале выросла на 36%
Крупнейший производитель чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd (TSMC) отчитался о росте прибыли во II квартале 2024 г. на 36%. Reuters отмечает, что это превысило ожидания рынка.
Рост чистой прибыли TSMC в апреле – июне составил 247,8 млрд тайваньских долларов ($7,6 млрд) по сравнению с 181,8 млрд тайваньских долларов ($5,5 млрд) за аналогичный период прошлого года.
Аналитики LSEG SmartEstimate ожидали прибыль компании во II квартале в размере 238,8 млрд тайваньских долларов ($7,2 млрд).
TSMC – крупнейший в мире производитель микросхем, является крупным поставщиком для Apple и Nvidia. За I квартал производитель нарастил чистую прибыль на 8,9% до 225,5 млрд новых тайваньских долларов ($6,95 млрд) с 206,9 млрд ($6,38 млрд) годом ранее.
В 2023 г. TSMC впервые стала крупнейшим в мире по выручке производителем полупроводников. Ее выручка в 2023 г. составила $69,3 млрд, Intel – $54,23 млрд, Samsung Electronics – $50,99 млрд.