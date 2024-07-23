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Переговоры о покупке Alphabet стартапа Wiz за $23 млрд прекращены

Ведомости

Американская Alphabet (материнская компания Google) и израильский стартап в сфере кибербезопасности Wiz прекратили переговоры о приобретении, цена которого могла составить $23 млрд. Об этом сообщает Financial Times.

«Хотя мы польщены полученными предложениями, мы решили продолжить наш путь к развитию Wiz», – говорится в электронном письме израильской компании. О том что сделка сорвалась, также заявил еще один источник издания. Срыв сделки подтверждает и The Wall Street Journal.

15 июля стало известно, что Alphabet ведет переговоры о покупке Wiz, сумма сделки могла составить $23 млрд, что сделало бы ее крупнейшей в истории Alphabet. Bloomberg, отмечал, что приобретение Wiz могло бы помочь Google догнать Microsoft и Amazon на рынке облачных решений.

Wiz был основан в Израиле, штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. Компания предоставляет облачные решения по кибербезопасности для обнаружения угроз и реагирования на них с помощью искусственного интеллекта. Это один из самых быстрорастущих стартапов в области программного обеспечения в мире. В 2023 г. доход Wiz составил около $350 млн. В мае компания привлекла $1 млрд в частном раунде финансирования, ее оценили в $12 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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