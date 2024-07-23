Переговоры о покупке Alphabet стартапа Wiz за $23 млрд прекращены

Wiz был основан в Израиле, штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. Компания предоставляет облачные решения по кибербезопасности для обнаружения угроз и реагирования на них с помощью искусственного интеллекта. Это один из самых быстрорастущих стартапов в области программного обеспечения в мире. В 2023 г. доход Wiz составил около $350 млн. В мае компания привлекла $1 млрд в частном раунде финансирования, ее оценили в $12 млрд.