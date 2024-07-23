Переговоры о покупке Alphabet стартапа Wiz за $23 млрд прекращены
Американская Alphabet (материнская компания Google) и израильский стартап в сфере кибербезопасности Wiz прекратили переговоры о приобретении, цена которого могла составить $23 млрд. Об этом сообщает Financial Times.
«Хотя мы польщены полученными предложениями, мы решили продолжить наш путь к развитию Wiz», – говорится в электронном письме израильской компании. О том что сделка сорвалась, также заявил еще один источник издания. Срыв сделки подтверждает и The Wall Street Journal.
Wiz был основан в Израиле, штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. Компания предоставляет облачные решения по кибербезопасности для обнаружения угроз и реагирования на них с помощью искусственного интеллекта. Это один из самых быстрорастущих стартапов в области программного обеспечения в мире. В 2023 г. доход Wiz составил около $350 млн. В мае компания привлекла $1 млрд в частном раунде финансирования, ее оценили в $12 млрд.